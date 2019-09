LinkedIn: Das sind die 25 Top Startups in Deutschland (FOTO)

Dynamische Gründerszene: Vor allem Tech-Branche und Fintechsziehen Top Talente an // N26 verteidigt Position als gefragtesterArbeitgeber

Das weltweit größte berufliche digitale Netzwerk LinkedIn

veröffentlicht heute zum zweiten Mal die Liste der Top Startups, bei

denen Deutschland jetzt arbeiten will. Wie bereits im Vorjahr landet

das Berliner Fintech N26 auf dem ersten Platz, dahinter reihen sich

die beiden Mobility-Startups Lilium und TIER Mobility ein. Die Top 25

basiert auf dem Verhalten von mehr als 645 Millionen LinkedIn

Mitgliedern. Das von LinkedIn erstellte Ranking zieht vier Faktoren

in Betracht: Beschäftigungswachstum, Interaktion, Interesse an

Jobangeboten und die Anziehungskraft für Top-Kandidaten.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmen unabhängig

und in privater Hand sind, mindestens 50 Mitarbeiter*innen haben,

maximal sieben Jahre bestehen und ihren Hauptsitz in dem Land haben,

auf dessen Liste sie erscheinen.

„Unsere Auswertung ermöglicht einen einzigartigen Blick auf die

Startup-Landschaft, weil wir neben dem Wachstum auch die

Interaktionen mit den Unternehmen beachten. So haben wir die 25

Startups identifiziert, für die sich Arbeitnehmer am meisten

interessieren“, erklärt Sara Weber, Redaktionsleiterin Deutschland

und Niederlande bei LinkedIn.

Die Top 25 Startups in Deutschland

1. N26 (Vorjahr: 1)

2. Lilium

3. TIER Mobility

4. unu

5. Personio (11)

6. Kolibri Games (15)

7. Contentful (7)

8. MEDWING

9. HeyJobs (25)

10. Grover Group

11. Omio

12. COMATCH (4)

13. Tourlane

14. EMnify

15. Wunder Mobility

16. Taxfix

17. Blinkist (13)

18. InstaFreight

19. FreightHub

20. Zeitgold

21. Billie

22. inveox

23. Asana Rebel

24. ProGlove (24)

25. Comtravo

Startup-Szene bleibt dynamisch

Im Vergleich zum letzten Jahr befinden sich 17 neue Unternehmen in

der Liste. N26, Personio, Contentful, Kolibri Games, HeyJobs,

COMATCH, Blinkist und ProGlove sind auch dieses Jahr wieder

vertreten. Unternehmen wie Celonis, FlixMobility, Blacklane und

Deposit Solutions wurden für die diesjährige Liste nicht mehr in

Betracht gezogen, da sie seit über sieben Jahren erfolgreich am Markt

sind und im Rahmen der Auswertungen nicht mehr als Startup

klassifiziert wurden. Dominant vertreten ist die Tech-Branche –

gleich acht Startups kommen aus diesem Bereich. Sie bilden ein

breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen ab. Außerdem

schaffen es drei Fintech-Startups in die Liste.

„Die Startup-Szene bietet Jobsuchenden eine Vielzahl an möglichen

Arbeitgebern. Unsere Liste zeigt: Die Top Talente des Landes

interessieren sich für die unterschiedlichsten Branchen. Vom Fintech,

das seinen Kunden mobiles Banking ermöglicht, bis zum

Mobilitätsunternehmen, das Flugtaxis entwickelt: Diese Startups haben

das Potential, unsere Wirtschaft und unsere Leben zu verändern“,

kommentiert Sara Weber. „Die Top Startups überzeugen nicht nur durch

ihr Wachstum, sondern auch durch die Fähigkeit, die besten Talente

anzuziehen. Und das Beste: Sie suchen noch mehr neue Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter.“

Methodik

Das von LinkedIn erstellte Ranking zieht vier Faktoren in

Betracht: Beschäftigungswachstum, Interaktion, Interesse an

Jobangeboten und die Anziehungskraft für Top-Kandidat*innen. Das

Beschäftigungswachstum wird gemessen als Personalzuwachs über ein

Jahr in Prozent und muss mindestens 15 Prozent betragen. Für den

Faktor Interaktion wird ermittelt, wie viele Nicht-Mitarbeiter*innen

die LinkedIn Unternehmensseite ansehen und dieser folgen und wie

viele Nicht-Mitarbeiter*innen die Profile von Mitarbeiter*innen des

betreffenden Startups ansehen. Für das Interesse an Jobangeboten

werden die Aufrufe von Stellenanzeigen (sowohl kostenpflichtige als

auch kostenlose Anzeigen) und die Bewerbungen um Stellenangebote des

Unternehmens gezählt. Für die Gewinnung von Top-Kandidat*innen wird

gemessen, wie viele Beschäftigte das Startup von Unternehmen auf der

Liste der LinkedIn Top Companies abgeworben und eingestellt hat.

Diese Zahl wird als Prozentwert der gesamten Belegschaft des Startups

angegeben. Die Daten werden übergreifend über alle

teilnahmeberechtigten Startups normalisiert. Die Daten für diese

Erhebung wurden zwischen dem 1. Juli 2018 und 30. Juni 2019 erfasst.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Unternehmen unabhängig

und in privater Hand sind, mindestens 50 Mitarbeiter*innen haben,

maximal sieben Jahre bestehen und ihren Hauptsitz in dem Land haben,

auf dessen Liste sie erscheinen. Ausgeschlossen sind

Personalagenturen, Think Tanks, gemeinnützige Organisationen,

Business Accelerator und Behörden.

