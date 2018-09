Live + Digital, zielgruppengerechtes BGM für die Generation 55+, Forcierte Fehlzeitenanalyse, regionale Modellprojekte / Die MOOVE GmbH auf der Zukunft Personal

Vom 11. bis zum 13. September trifft sich

die HR-Community wieder auf der Zukunft Personal Europe, Europas

größter Fachmesse für Personalmanagement und die MOOVE GmbH ist mit

dabei. Neben einem Vortrag zum zielgruppengerechten BGM für die

Generation 55+ liegt in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf der

forcierten Fehlzeitenanalyse. Die erfahrenen Experten der MOOVE GmbH

stehen dazu Rede und Antwort und stellen an Stand T.15 in Halle 2.1

ihr breites Portfolio an praxiserprobten Gesundheitslösungen vor.

Eine Expertenorganisation auf Erfolgskurs

Anfang des Jahres 2018 ging die neu gegründete MOOVE GmbH mit

ihrem Ansatz „LIVE+DIGITAL“ und dem Anspruch mit Projekten,

Programmen und Strukturlösungen mehr Nachhaltigkeit und Wirksamkeit

in das Betriebliche Gesundheitsmanagement zu bringen, an den Markt.

Seitdem hat sich viel getan: Dass BGM und die MOOVE GmbH relevant

sind, zeigen die bundesweit rund 480 Projekte in Unternehmen, mit

über 150.000 erreichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ersten

Halbjahr. Das rund 70-köpfige Expertenteam um die beiden

Geschäftsführer Harald Holzer und Bastian Schmidtbleicher setzt

derzeit einige der umfangreichsten digitalen und hybriden

BGM-Großprojekte in Deutschland um.

Politisch relevant

So entwickelte sich beispielsweise aus einem ursprünglichen

Modellprojekt in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain innerhalb

eines Jahres ein gelebtes Netzwerk für Betriebliches

Gesundheitsmanagement. Um Klein- und Kleinstunternehmen dabei zu

unterstützen, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter umfassend zu fördern,

startete das rheinland-pfälzische Ministerium für Soziales, Arbeit,

Gesundheit und Demografie in Zusammenarbeit mit der regionalen

Entwicklungsgesellschaft Betzdorf-Gebhardshain und den

BGM-Spezialisten der MOOVE GmbH ein Pilotprojekt, das den Unternehmen

der Region einen einfachen Einstieg ins BGM ermöglichen sollte.

Mittlerweile profitieren rund 40 Betriebe sowie viele regionale

Dienstleister von diesem Modell, das nach Auffassung von Sabine

Bätzing-Lichtenthäler, rheinland-pfälzische Ministerin für Soziales,

Arbeit, Gesundheit und Demografie, eine „Leuchtturmwirkung auf das

Land“ haben sollte.

Fehlzeiten – kaum ein Unternehmen schaut hinter die Kulissen

Auf der Zukunft Personal Europe stellt die MOOVE GmbH neben vielen

weiteren Neuerungen auch ihr modulares Beratungsangebot Forcierte

Fehlzeitenanalyse vor. Fehlzeiten sind nach wie vor ein wichtiger

Indikator für den Gesundheitszustand und die Leistungsfähigkeit eines

Unternehmens. Doch nicht immer setzt man sich auch ausreichend damit

auseinander. Häufig ist unklar, welche Krankenstände durch welche

Maßnahmen in welchem Zeitraum wirklich beeinflusst werden können. „99

Prozent der Unternehmen führen nur oberflächliche Analysen durch.

Unsere professionelle Fehlzeitenanalyse gibt einen Blick hinter die

Kulissen. Wir bewerten die Fehlzeiten, identifizieren Frühindikatoren

und Treiber sowie den Anteil beeinflussbarer Fehlzeiten und helfen

Unternehmen dabei, Leistungsfähigkeit zu erhalten und gezielte

Interventionen umzusetzen“, so Benjamin Klenke, Leiter

Strategieberatung Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der MOOVE

GmbH. In ihrem Vortrag am 13.09.2018 um 10:35 Uhr am Stand des HR

RoundTable präsentieren Bastian Schmidtbleicher und Benjamin Klenke

eine Vielzahl von Praxisbeispielen und Anleitungen zum Umgang mit

Krankenstandsdaten im eigenen Unternehmen.

Best Practice for Best Ager: Zielgruppengerechtes BGM für die

Generation 55+

Ein weiteres Messehighlight ist in diesem Jahr der Vortrag von

Sven Lünzer, Leiter Beratung Betriebliches Gesundheitsmanagement der

MOOVE GmbH und Mariana Zimmermann von der mhplus Krankenkasse.

Gemeinsam stellen sie ihr Erfolgsprojekt „Boarding Gesundheit“ vor,

das im Jahr 2017 mit dem Human Resources Excellence Award für

Betriebliches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet wurde. Wie man im

BGM gezielt auf die Bedürfnisse der Generation 55+ eingeht und mit

erfahrungs- und erlebnisorientierten Konzepten das körperliche, das

seelische und das soziale Wohlbefinden von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter wirkungsvoll unterstützen kann, erfahren die

Messebesucher am 11.09.2018 um 15:00 Uhr in Forum 2 auf der Future

Stage INQA.

TERMINHINWEIS WEBINAR:

Forcierte Fehlzeitenanalyse – Eine Anleitung zum Umgang mit

Krankenstandsdaten im Betrieblichen Gesundheitsmanagement

Fehlzeiten sind ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand

und die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Doch nur wenige

Unternehmen verstehen es, Fehlzeiten richtig zu analysieren und zu

interpretieren. Dabei lassen sich hieraus viele wichtige Punkte

identifizieren, die ganz wesentlich für die Zukunftsfähigkeit und

Effizienz eines Unternehmens sind. Im Webinar am 27. September 2018

um 14.00 Uhr helfen die Experten Dr. Oliver-Timo Henssler und

Benjamin Klenke, Fehlzeiten wirklich zu verstehen und die passende

Strategie zum proaktiven Umgang damit zu finden. Teilnehmer-Anmeldung

unter: http://bit.ly/MOOVE_Webinar-Fehlzeitenanalyse

Anmeldung Presse unter presse@my-moove.de

Über die MOOVE GmbH

Als einer der führenden Anbieter im Betrieblichen

Gesundheitsmanagement setzt die MOOVE GmbH Standards für die

Etablierung individueller Gesundheitslösungen, die Organisationen und

deren Mitarbeitern ein gesundes Leben und Arbeiten ermöglichen. MOOVE

versteht sich als Wegbegleiter seiner Kunden und unterstützt

Unternehmen mit individuellen Konzepten bei der Erreichung ihrer

strategischen Gesundheitsziele. Dabei setzt MOOVE auf die

intelligente Vernetzung von erlebbaren Maßnahmen vor Ort mit

modernen, digitalen Tools – ganz nach dem Unternehmensmotto:

LIVE+DIGITAL.

Die MOOVE GmbH gehört zur international agierenden vitagroup AG

und bewegt mit einem bundesweiten Team von über 70

Gesundheitsexperten und mehr als 550 interdisziplinären Spezialisten

täglich tausende Mitarbeiter in Unternehmen aller Größen und

Branchen. Mit über 17 Jahren Erfahrung im BGM-Markt werden die Kunden

Schritt für Schritt auf dem Weg zum gesunde Unternehmen begleitet-

von der Bedarfsanalyse, über die Durchführung von Maßnahmen bis zur

Evaluation. Aus dem breiten Portfolio an praxiserprobten

Gesundheitsmodulen konzipiert MOOVE genau die BGM-Lösung, die perfekt

auf die Unternehmenssituation und die individuellen Anforderungen

ihrer Kunden zugeschnitten ist.

Mehr Infos unter www.MY-MOOVE.de

Pressekontakt:

Presseteam MOOVE GmbH

Telefon +49 621 15 02 14 – 14

eMail: presse@my-moove.de

