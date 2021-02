Livestream-Party statt Corona-Blues

Unter dem Motto ?Two Nights, One Stream? veranstaltet DJ Felix Arnold am 19. und 20. Februar jeweils um 19:00 Uhr einen Livestream ganz im Zeichen von Party- und Tanzmusik zwischen House, Electro und Rap. Als Veranstaltungsort dient dabei die Toskana Therme Bad Schandau, aus der das Event live in die Wohnzimmer der Zuschauer übertragen wird.

Dafür konnte Felix Arnold ? seines Zeichens DJ, Veranstalter und Event-Austatter aus der Sächsischen Schweiz – eine ganze Reihe von Mitstreitern gewinnen. Mit dabei sind Anstandslos und Durchgeknallt, das Venga Venga DJ Team, DC#MARK, Madstep Live!, Ronnsn, Bekz, Halbsteiv, S-Bone und Tommy Lucas.

Livestreams sind für Felix Arnold dabei keine unbekannte Größe. In der Vergangenheit führte er bereits mehrere Streamingevents erfolgreich durch. Darüber hinaus wurde er durch extravagante Aktionen wie die nächtliche Beleuchtung der Pirnaer Altstadtbrücke oder das Beleuchten des Schaufelraddampfers ?Meissen? im Rahmen einer deutschlandweiten Aktion bekannt.

Der Zugang zum Stream ist kostenfrei und über Facebook, YouTube oder Twitch möglich. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Autoladen Dresden, Trockenbau Fuchs, Elbtal Getränke, Steve Schräger Light & Sound Veranstaltungstechnik, Effektjunkie, Saxim, Diageo sowie der Toskana Therme und dem Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau.