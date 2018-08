LKR – Die Eurokritiker fordern liberale Berliner Moschee als Vorbild für ganz Europa (FOTO)

Bernd Kölmel zu Besuch bei Seyran Ates

Bernd Kölmel, Bundesvorsitzender der Liberal-Konservativen

Reformer (LKR – Die Eurokritiker) und Abgeordneter im

Europaparlament, hatte am 9. August 2018 einen intensiven

Gedankenaustausch mit Seyran Ates, der Geschäftsführerin der Ibn

Rushd-Goethe Moschee in Berlin. Die Gemeinde lebt einen säkularen

Islam in der Männer und Frauen vollkommen gleichberechtigt sind.

Aufgrund von Morddrohungen steht sie unter permanentem Polizeischutz.

Für Ihre europäische Bürgerinitiative StopExtremism hat sie 1,8 Mio.

Unterschriften gegen jegliche Form von Extremismus gesammelt.

Bernd Kölmel erklärt: „Dass es Probleme bei der Integration von

muslimischen Migranten gibt, ist unübersehbar. Ebenfalls

offensichtlich ist, dass Integration nicht allen gleich leicht oder

schwierig fällt. In Deutschland leben schätzungsweise vier Millionen

Muslime, eine genaue Zahl wurde nie ermittelt. Eine streng

konservative Auslegung des Islam dominiert die politische Debatte und

hält in vielen Moscheen Einzug. Diese Auslegung ist in vielen Teilen

nicht mit unserem modernen Weltbild kompatibel. Insbesondere nicht

mit unserem Verständnis der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ich

bewundere Frau Ates, da sie trotz Morddrohungen unbeirrt für einen

gleichberechtigen Islam eintritt.“

„Wer zehntausenden Menschen aus traditionellen islamischen

Gesellschaften die Zuwanderung ermöglicht, muss auch deren

Integration gewährleisten. Frau Ates zeigt, dass nicht der Islam das

Integrationshindernis ist, sondern die politische Auslegung. Wir, die

Liberal-Konservativen Reformer, unterstützen die Arbeit von Frau

Ates, weil sie Muslimen eine zeitgemäße Alternative zu einer

traditionell-konservativen Religionsauslegung bietet. Sie zeigt, dass

man die Achtung der Menschenrechte problemlos mit dem Islam

vereinbaren kann.“

„Es ist eine weltweite Selbstverständlichkeit von Zuwanderern die

Einhaltung der Spielregeln des Gastlands in Form von dessen

Verfassung einzufordern. Wer das unterlässt, trägt die Verantwortung

für Parallelgesellschaften und Ausländerfeindlichkeit, den Nährboden

für Kriminalität und Populismus.“

Pressekontakt:

Stephanie Tsomakaeva

Pressesprecherin

Tel: 0172/5726572

Email: Stephanie.Tsomakaeva@lkr.de

Original-Content von: LKR – Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell