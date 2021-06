Löffel für Löffel gegen Mobbing und zu viel Zucker / Die Cerealien Marke Rebelicious macht sich mit neuer Mission und neuem Look für Kinder stark (FOTO)

Unter dem Motto „Iss besser, mach–s besser“ relauncht Rebelicious sein Angebot an Cerealien für Kinder – mit neuer Mission und neuer Verpackung. Ab sofort rebelliert die junge Marke mit dem stark reduzierten Zuckergehalt nicht nur gegen Ungesundes auf dem Küchentisch, sondern auch gegen Unfaires im Klassenzimmer. Zusammen mit dem Verein „Zeichen gegen Mobbing e.V.“ und mit „Stiftung Bildung“ fördert Rebelicious ein faires Miteinander sowie eine gesunde und nachhaltige Ernährung von Kindern. Außerdem nutzt Rebelicious seine neu gestaltete Verpackung als Sprachrohr gegen Mobbing: Bunte Charaktere und spaßige Spiele ermutigen Kids dazu, eigenständig zu denken und sich gegen Ausgrenzung und Diskriminierung stark zu machen. Die Rebelicious Produkte mit neuer Mission und neuem Look sind ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Infos gibt es unter www.sei-rebelicious.de

Die Mission: Iss besser, mach–s besser!

Mittlerweile ist jedes fünfte Kind in Deutschland übergewichtig.* Jede:r sechste Schüler:in gibt an, selbst schon einmal gemobbt worden zu sein.** Rebelicious möchte lautstark gegen diese Missstände rebellieren. „Als Hersteller von Kinderprodukten möchten wir zu einer positiven Zukunft der jungen Generation beitragen“, erklärt Natacha Neumann, Rebelicious Mitgründerin. „Ich bin selbst Mutter von drei Kindern und weiß, wie wichtig körperliches und seelisches Wohlergehen für eine gesunde Entwicklung sind“, so Natacha weiter. Aus diesem Grund setzt sich Rebelicious ab sofort nicht nur gegen zu viel Zucker auf dem Frühstückstisch ein, sondern auch gegen Unfaires im Klassenzimmer. Ganz nach dem neuen Motto: Iss besser, mach´s besser.

Mach´s besser: Löffel für Löffel gegen Mobbing

Rebelicious fördert im Rahmen seiner neuen Mission Vereine und Initiativen, die sich gegen Mobbing unter Kids stark machen. Zum Auftakt des Relaunchs arbeitet Rebelicious mit dem Verein „Zeichen gegen Mobbing e.V.“ zusammen. Konkret finanziert Rebelicious die Ausbildung von Social Visionaries. Die Social Visionaries sind zwischen 16 und 28 Jahren alt und führen bundesweit Präventions- und Interventionsprojekte an Schulen zum Thema Mobbing durch. Mit der Zusammenarbeit möchte Rebelicious das Bewusstsein für Diskriminierung und Ausgrenzung unter Kindern schärfen und dazu beitragen, dass offen darüber gesprochen wird – in der Schule, aber auch zu hause. Nur so können Kids dazu ermutigt werden, eigenständig zu denken und für sich und andere einzustehen. Denn niemand sollte fies behandelt werden, nur weil er oder sie anders denkt, fühlt oder aussieht.

Genau diese Botschaft möchte Rebelicious auch mit seiner neuen Verpackung transportieren und nutzt diese ab sofort als Sprachrohr gegen ungerechtes und diskriminierendes Verhalten. Dafür haben die Macher:innen hinter Rebelicious den Kartons einen neuen Look verpasst mit vier fantasievoll und bunt gestalteten Maskottchen. Diese haben eine klare Botschaft: Ausgrenzung ist doof! Anhand von Geschichten und Rätseln ermutigen sie Kinder, sich spielerisch mit dem Thema Mobbing auseinanderzusetzen. „Es war uns wichtig, das Message-Potential unserer Verpackung zu nutzen und für die gute Sache einzusetzen“, erklärt Natacha Neumann den Design Relaunch.

Iss besser: Mehr Aufklärung, weniger Zucker, voll lecker

Um Kinder für eine ausgewogene Ernährung zu sensibilisieren hat Rebelicious eine Zusammenarbeit mit der spendenfinanzierten „Stiftung Bildung“ begonnen. Ernährung spielt für das gesunde Wachstum von Kindern eine zentrale Rolle. Doch noch immer lernen Kids viel zu wenig darüber, was sie jeden Tag essen und worauf es bei einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung ankommt. Die „Stiftung Bildung“ hat deshalb einen Förderfonds „Ernährung“ eingerichtet und Rebelicious hat dafür 30.000 Euro gespendet. Schulen und Kitas können damit ihre eigenen Ernährungsprojekte in Höhe von 500 bis zu 5.000 Euro durchführen und damit das Essverhalten von Kindern und Jugendlichen nachhaltig verbessern. Mehr Infos unter www.stiftungbildung.org/foerderfonds-ernaehrung/

Auch die Rebelicious Cerealien selbst gehen mit gutem Beispiel voran. Die wenigsten Frühstücks-Cerealien für Kinder halten sich nämlich an die Richtwerte der Weltgesundheitsorganisation*** von nicht mehr als 15 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Ganz im Gegenteil: 30 Prozent Zucker sind bei Kinder-Cerealien keine Seltenheit – und das ist im Schnitt viel mehr als in Cerealien für Erwachsene steckt. Schluss damit! Die Bio-Cerealien von Rebelicious kommen auf einen Zuckergehalt von unter 15 Gramm pro 100 Gramm und enthalten damit rund 40 bis 50 Prozent weniger Zucker als die meisten Konkurrenzprodukte. Außerdem verzichtet Rebelicious komplett auf Zusatzstoffe, verwendet immer viel Vollkorn und kommt in Bio-Qualität daher. Endlich gibt es vollwertige und nicht überzuckerte Kinder Cerealien, die nicht nur lecker sind, sondern auch Haltung zeigen.

Die Frühstücks-Cerealien im Überblick

– Puffi-licious: Vollkornweizen* 88%, Rohrzucker* 12% // 200-Gramm-Packung für 2,49 Euro (UVP)

– Choco-licious: Vollkornmehl* (Weizen* 37%, Hafer* 26%), Maismehl*, Rohrzucker*, Kakaopulver* 5,5%, Ceylon Zimt* // 275-Gramm-Packung für 2,99 Euro (UVP)

– Cini-licious: Vollkornmehl* (Weizen* 47%, Hafer* 34%), Rohrzucker*, Maismehl*, Ceylon Zimt* // 275-Gramm-Packung für 2,99 Euro (UVP)

* aus biologischem Landbau

Die Bio-Cerealien von Rebelicious sind in ausgewählten Supermärkten und Drogerien erhältlich.

Bildmaterial gibt es HIER (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1t0j4bwMNXO1XjIuCRapUu6oqRPC–x7p).

*Journal of Health Monitoring – 2018 3 (1), Robert-Koch-Institut, Berlin

**OECD (2017), PISA 2015 Results (Volume III): Students– Well-Being, PISA, OECD Publishing, Paris (http://dx.doi.org/10.1787/9789264273856-en)

***World Health Organisation Nutrient Profile Model (2015)

