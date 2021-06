Konstanzer MusikFestival 2021: Bodensee-Konzerte mit südlichem Flair

Hochkarätig, klangvoll, exklusiv: Das Konstanzer MusikFestival im Steigenberger Inselhotel geht ab 10. Juli mit einer exzellenten Mischung aus Klassik und Jazz in die nächste Runde. Von Orchesterkonzerten mit mehreren Solisten über Kammermusikabende bis hin zu Jazz- und Crossoverkonzerten genießen Musikliebhabern hier an insgesamt fünf Abenden niveauvolle Musik direkt am Bodensee. Pro Abend gibt es dabei zwei Termine ? jeweils um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr. Während die ersten vier Konzertabende im historischen Festsaal stattfinden, kommt es mit dem Jazz-Open-Air im Park des Inselhotels zu einer schwungvollen Premiere. Einfach Termine vormerken, den Konzerten lauschen und die besondere Abendstimmung im südlichen Ambiente direkt am Bodensee erleben ?

MeisterWerke & TopKünstler

Beethoven, Mozart, Dvorák, Brahms u.v.m.: Die Solisten und Orchester präsentieren bei der sechsten Auflage des Konstanzer MusikFestivals erneut herausragende Werke berühmter Komponisten. Erstmals dabei sind Geiger Krzysztof Wegrzyn, Cellist Leonid Gorokhov und Pianist Roland Krüger, die weltweit jeweils zu den führenden Vertretern ihres Fachs zählen. Neu wirkt auch Pianist Severin von Eckardstein, Preisträger des ?Grand Prix International Reine Elisabeth in Brüssel?, mit. Erneut mit von der Partie sind zudem das Karol Szymanowski Quartet, Jazzsängerin Alexandrina Simeon, Saxophonist Christian Maurer, das Kammerorchester Pforzheim und die heimische Südwestdeutsche Philharmonie. Abgerundet wird das hochkarätige Konstanzer MusikFestival von Uraufführungen des künstlerischen Leiters, Peter Vogel, sowie des Schweizer Komponisten Frédéric Bolli.

Konzerte im Überblick

Samstag, 10. Juli, 18.30 Uhr + 20.30 Uhr | Eröffnungs-Orchesterkonzert

Sonntag, 11. Juli, 18.30 Uhr + 20.30 Uhr | Kammermusikabend

Mittwoch, 14. Juli, 18.30 Uhr + 20.30 Uhr | Orchesterkonzert

Donnerstag, 15. Juli, 18.30 Uhr + 20.30 Uhr | Kammermusikabend

Freitag, 16. Juli, 18.30 Uhr + 20.30 Uhr | Open-Air-Jazzkonzert

Weitere Infos auf www.konstanz-info.com/musikfestival.