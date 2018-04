LVM veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht / Ausführlicher Einblick in soziales und ökologisches Engagement

Am heutigen Montag (23. April) hat die LVM

Versicherung ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Damit gibt sie erstmals einen gebündelten Überblick über das soziale

und ökologische Engagement des Konzerns. „Nachhaltigkeit ist fest in

unserer Unternehmenskultur verankert. Es ist unsere Aufgabe und unser

Anliegen, die Interessen unserer Kunden, Mitarbeiter und

Vertrauensleute langfristig zu erfüllen – und ihnen damit ein

nachhaltiger Partner zu sein“, so Dr. Mathias Kleuker,

Vorstandsvorsitzender der LVM Versicherung.

Mit dem Bericht erfüllt das Unternehmen die im März 2017 in

deutsches Recht umgesetzte CSR-Richtlinie. Ziel der Richtlinie ist

es, die Transparenz von ökologischen und sozialen Aspekten in

Unternehmen zu verstärken und dafür zu sorgen, dass diese beim

wirtschaftlichen Handeln stärker berücksichtigt werden. Pflichtthemen

des Nachhaltigkeitsberichts sind Informationen über Umwelt-, Sozial-

und Arbeitnehmerbelange sowie die Achtung der Menschenrechte und die

Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die LVM Versicherung berichtet nach dem Deutschen

Nachhaltigkeitskodex (DNK) und informiert über Kundenbeziehung und

Servicequalität, Mitarbeiterbeziehung und die Beziehung zu

Vertrauensleuten, Umwelt- und Klimaschutz, Unternehmensführung sowie

gesellschaftliches Engagement.

Weiterführende Informationen sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2017

zum Download sind im Internet unter www.lvm.de/nachhaltigkeit

verfügbar.

