Mal ehrlich … wie gefährlich ist Corona? / SWR Bürgertalk am Mittwoch, 11. März 2020, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen / Bürger*innen, Expert*innen und Politiker*innen bei Gastgeber Florian Weber (FOTO)

Das Corona-Virus breitet sich auch in Deutschland weiter aus. DieZahl der Infizierten steigt und mit ihr die Zahl der Krisensitzungen in derPolitik, in Sportverbänden, in der Wirtschaft. “Wie gefährlich ist Corona?”lautet die Frage im SWR Bürgertalk “mal ehrlich …” am 11. März 2020, wennModerator Florian Weber mit seinen Gästen diskutiert.

Auf allen Ebenen wächst die Verunsicherung in Bezug auf die neuartige Infektion.

Supermärkte berichten von Hamsterkäufen, mit denen sich Konsumenten auf

Lebensmittelknappheit und eventuelle Quarantäne zuhause vorbereiten wollen. Wie

gefährlich ist das Corona-Virus tatsächlich? Was kommt noch auf uns zu? Wie

schütze ich mich vor Ansteckung? Wie ist es, in Quarantäne zu leben? Mit diesen

und weiteren Fragen wendet sich Moderator Florian Weber im SWR Bürgertalk “mal

ehrlich … wie gefährlich ist Corona?” an Betroffene, an Experten und an die

Politik. Die Sendung läuft am 11. März um 22 Uhr im SWR Fernsehen.

Nach der Ausstrahlung ist die Ausgabe von “mal ehrlich …” in

www.Ardmediathek.de/ard/ zu sehen.

