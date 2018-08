mal ehrlich … wird das Krankenhaus zum Notfall? / SWR Bürgertalk / 5.9.2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen / Bürger, Politiker und Experten diskutieren bei Gastgeber Florian Weber

Überfüllte Notaufnahmen, überlastetes Pflegepersonal, übermüdeteÄrzte – das sind nach wie vor Alltagsphänomene in vielen deutschenKrankenhäusern. Wird das Krankenhaus zum Notfall? Über diese Fragediskutiert Florian Weber mit seinen Gästen in der Alten FeuerwacheMannheim am Mittwoch, 5. September 2018, ab 22 Uhr beim Bürgertalk„mal ehrlich“ im SWR Fernsehen.

Stress, Fachkräftemangel und anhaltender Kostendruck auf Seiten

des Klinikpersonals bedeuten wachsende Gefahren für Patienten.

Beispiel mangelnde Hygienemaßnahmen: Laut

Bundesgesundheitsministerium infizieren sich in deutschen Kliniken

etwa 600.000 Patienten pro Jahr mit Krankenhauskeimen. Beispiel

Operationen: Ärzte geben in einer ARD-Studie für das

Verbrauchermagazin „plusminus“ an, dass Krankenhausmanager von ihren

Medizinern eine bestimmte Zahl an Operationen fordern.

Werden Menschen erst im Krankenhaus richtig krank? Wie wirkt sich

dieser Kostendruck auf Personal und Patienten aus? Werden Menschen

erst im Krankenhaus so richtig krank? Sind wirklich alle Operationen

notwendig? Werden Kranke zu reinen Wirtschaftsfaktoren degradiert?

Diesen und anderen Fragen geht Florian Weber nach im SWR

Bürgertalk „mal ehrlich … wird das Krankenhaus zum Notfall?“ am 5.

September um 22 Uhr im SWR Fernsehen. Seine Gäste berichten in der

Alten Feuerwache in Mannheim über eigene Erlebnisse und Beispiele aus

der Welt des Krankenhauses. Sie diskutieren untereinander, mit dem

Gesundheits-Experten Andreas Goldschmidt sowie mit den

Fach-Politikerinnen Karin Maag (CDU) und Kathrin Anklam-Trapp (SPD)

und tauschen Erfahrungen und Meinungen aus.

