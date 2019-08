Mangel an Heimplätzen verhindert selbstbestimmtes Leben im Alter / bpa warnt: Selbst gut ausgestattete Regionen in NRW sind nicht mehr ausreichend mit Pflegeheimplätzen versorgt

Wenn die Medien im Kreis Soest aktuell über

einen spürbaren Mangel an Pflegeheimplätzen und über vielfach

abgelehnte Anfragen von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen

berichten, dann ist das ein besonders alarmierendes Signal. Darauf

macht der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

aufmerksam.

„Der Kreis Soest gehörte in der Vergangenheit zu den Regionen, in

denen es eine große Auswahl an freien Plätzen im Pflegeheim gab. Wenn

nun selbst hier ein Mangel an Heimplätzen festgestellt wird, dann ist

die pflegerische Versorgung in ganz NRW in Gefahr“, warnt der

nordrhein-westfälische bpa-Landesvorsitzende Christof Beckmann.

„Leider ist es heute normal, wenn Pflegebedürftige und ihre Familien

alle Heime der Region abtelefonieren müssen und überall Absagen

kassieren, weil einfach zu wenig Plätze für den aktuellen Bedarf da

sind. Selbstbestimmtes Leben im Alter und Wahlfreiheit sehen anders

aus.“

Verantwortlich für den Mangel macht der bpa auch

Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann und dessen Vorgaben für

die stationären Pflegeeinrichtungen. „Eine Verordnung nimmt vielen

Heimen, die in einer gemieteten Immobilie arbeiten, künftig die

Möglichkeit, ihre langfristig vertraglich vereinbarten Mieten zu

bezahlen. Die Landesregierung senkt die entsprechenden

Investitionskostensätze drastisch ab und nimmt damit die Gefahr in

Kauf, dass ein Teil dieser Häuser künftig schließen muss.“

In NRW gibt es gut 2500 Pflegeheime, von denen mehr als 1000

Einrichtungen im Mietmodell betrieben werden. „Schon heute haben wir

nicht genug Heimplätze. Nun weitere Schließungen zu riskieren,

bedeutet, Pflegebedürftige und ihre Familien in einer Notlage ohne

Unterstützung zu lassen. Das darf der Minister nicht hinnehmen“, so

Beckmann. Er fordert erneut eine Bestandsschutzregelung, die

sicherstellt, dass die Betreiber ihren mietvertraglich geschuldeten

Verpflichtungen in voller Höhe und bis zum Ende der

Mietvertragslaufzeit nachkommen können.

