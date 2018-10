ManpowerGroup stellt DigiQuotient vor

Talente können durch Teilnahme an einem

Online-Eignungstest ihr Potenzial als digitale Führungskraft

einschätzen

– Der Nutzer erhält Feedback, wo noch Verbesserungsbedarf besteht

– Auswertung zeigt, welche Charaktereigenschaften der Anwender mit

Prominenten gemeinsam hat

Die ManpowerGroup hilft Jobsuchenden dabei herauszufinden, ob sie

geeignet für eine Führungsposition in der digitalen Wirtschaft sind.

Mithilfe des neuen Online-Tools DigiQuotient

(https://digiquotient.io/) können sie künftig ihr Führungspotenzial

einschätzen. Nach dem Online-Assessment erhalten sie Feedback, wo sie

momentan stehen und wo sie sich noch verbessern können.

Für einen Abgleich der Anforderungen an digitale Führungskräfte

mit dem eigenen Charakter haben Psychologen im Auftrag der

ManpowerGroup mit dem DigiQuotient einen Eignungstest entwickelt. Um

mehr über das eigene Führungspotenzial herauszufinden, muss der

Nutzer 30 Aussagen zustimmen oder sie ablehnen. Diese lauten etwa

„Ich will die Welt verändern“ oder „Ich bin voller Ideen“.

„Eine aufgeschlossene Einstellung zu Technologie ist eine von

vielen Eigenschaften, die digitale Führungskräfte mitbringen

sollten“, sagt Anke Anderie, Geschäftsführerin Personal bei der

Manpower Group Deutschland. Eine Mehrheit der Deutschen erfüllt einer

Studie zufolge diese Anforderung. Die meisten Bundesbürger sehen die

Digitalisierung nämlich als Chance und nicht als Risiko. Laut einer

repräsentativen Umfrage zur Jobzufriedenheit, die das

Marktforschungsinstitut Toluna im April 2018 im Auftrag der

ManpowerGroup durchgeführt hat, haben 87 Prozent der Befragten keine

Angst um den Arbeitsplatz. Im Gegenteil: 31 Prozent sind überzeugt,

dass die Digitalisierung den Austausch mit Kollegen einfacher und

besser macht. 30 Prozent meinen, die Digitalisierung bringe sinnvolle

Helfer hervor, die eine Unterstützung bei der Arbeit sind.

Vergleich mit Charaktereigenschaften echter Führungskräfte

Mit dem DigiQuotient bietet die ManpowerGroup Talenten künftig ein

Tool, das unter anderem auch Charaktereigenschaften aufzeigt, die der

Nutzer mit einer echten Führungspersönlichkeit wie zum Beispiel

Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam hat. In den USA, wo es den

Eignungstest seit Beginn des Jahres gibt, haben bisher über 9.000

Menschen teilgenommen. „Der digitale Wandel beginnt bei den

Führungskräften“, so Anderie. „Wenn sie ihre Mitarbeiter mutig ins

digitale Zeitalter führen, profitieren die Firmen durch neue

Wertschöpfung, die Konsumenten durch verbesserte Lebensbedingungen

und die Gesellschaft durch ein höheres Wohlstandsniveau.“

Über die Umfrage

Für die bevölkerungsrepräsentative Befragung „Jobzufriedenheit

2018″ wurden online 1.010 Bundesbürger befragt. Das

Marktforschungsinstitut Toluna führte sie im April 2018 durch.

