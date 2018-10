Aus gegebenem Anlass – Politische Lyrik, die das Hier und Jetzt überwindet

Die Worte Kunst und Politik werden nicht sehr oft miteinander in Verbindung gebracht. Viele Menschen sehen Politik eher als etwas Langweiliges an und können sich nicht vorstellen, dass Politik in unterhaltsame Kunst verwandelt werden könnte. Es gibt jedoch im deutschen Sprachraum die Tradition engagierter Literatur, auch politischer Lyrik. Sie geht zurück auf das hohe Mittelalter, die Reformationszeit sowie auf die Arbeiter- und die Friedensbewegung. Rudolph Bauers Gedichtband ist vielfach mit dieser Tradition verbunden. Formal und inhaltlich schließen die Gedichte an klassische Vorbilder der situationsgebundenen Dichtung an. Bauers Poesie verbindet Gegenwärtiges und Vergangenes. Metscher verweist darauf, wie ungebrochen die in den Texten zum Ausdruck gebrachte Macht der Tradition in unsere Gegenwart hinein wirkt.

Es geht in „Aus gegebenem Anlass“ von Thomas Metscher und Rudolph Bauer nicht mehr nur um das Hier und Jetzt der deutschen Gegenwart als Wiederkehr von Vergangenem. Die lyrische Bedeutung der Gedichte erschließt grenzüberschreitend Bilder und Gedanken sowohl aus dem Erfahrungsarchiv anderer Kulturen als auch des Zukünftigen. Indem die utopische Dimension aufscheint, überwindet politische Dichtung das Hier und Jetzt. Die Leser dieser interessanten Sammlung werden am Ende der Lektüre davon überzeugt sein, dass politische Lyrik alles andere als langweilig ist.

