Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zur Europawahl:

„Die Europawahl hat zu einer intensiven Diskussion

über die Bedeutung der europäischen Einigung für unser Land geführt.

Die nicht nur in Deutschland gestiegene Wahlbeteiligung beweist das

gestärkte Interesse der Bevölkerung an europäischen Fragen. Hierauf

können die europäischen Institutionen mit einer breiten

demokratischen Mehrheit aufbauen. Die größere Zersplitterung des

Parlamentes und ein gestiegener Anteil von EU-Skeptikern ist jedoch

auch ein Warnzeichen, noch stärker als bisher Verhältnismäßigkeit und

Subsidiarität in der Europäischen Union zur Geltung zu bringen. Nur

wenn die Europäische Union ihr Motto „In Vielfalt geeint“ ernst

nimmt, kann sie die schwierigen inneren und äußeren Herausforderungen

meistern. Der BVR wird sich weiter für eine proportionale

Ausgestaltung der Bankenregulierung im europäischen Kontext einsetzen

und appelliert eindringlich, alle Versuche der Risikoteilung von

einer vorherigen Risikoreduzierung abhängig zu machen.“

