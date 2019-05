Wahlaufruf der deutschen Genossenschaftsbanken zur Europawahl

Am kommenden Sonntag sind die Bürger Europas erneut

zur Europawahl aufgerufen. Es geht um viel: Ohne die Leistung der

europäischen Einigung, ohne den Binnenmarkt mit seinen vier

Freiheiten von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital wäre

Europa im wahrsten Sinne des Wortes ärmer.

Nach Schätzungen der Europäischen Kommission liegen die

Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung durch den gemeinsamen Markt rund

8,5 Prozent höher. Der europäische Binnenmarkt hat in den vergangenen

zwei Jahrzehnten europaweit 2,77 Millionen Arbeitsplätze geschaffen

und Umsätze von zusätzlich 233 Milliarden Euro pro Jahr im Handel

gesichert. Der Euro als Gemeinschaftswährung in momentan 19

Mitgliedsstaaten erleichtert das Wirtschaften in der Europäischen

Union (EU). Denn er bringt die für den Handel nötige Stabilität der

Preise und Wechselkurse.

Noch immer weiß eine große Mehrheit der Europäer die Leistung der

europäischen Integration daher zu schätzen. Umso wichtiger ist es,

dass sich alle Unterstützer der europäischen Einigung auch an den

Europawahlen beteiligen. Das Erstarken von europafeindlichen Kräften

innerhalb des Europäischen Parlamentes würde die Errungenschaften der

EU und am Ende ihre Existenz insgesamt in Frage stellen.

Europäische Politik ist genauso wie die Politik im nationalen

Rahmen nie ohne Schwächen. Europa muss es in den nächsten Jahren noch

besser als bisher gelingen, sich auf die wesentlichen Bedürfnisse der

Bürger zu konzentrieren und dabei die Umsetzungskraft deutlich zu

erhöhen. Immer wieder muss es darum gehen, angemessene und

verhältnismäßige Lösungen zu finden. Diese liegen nicht immer in

einem Mehr an Zentralität, sondern müssen stets auch die Vielfalt der

Wirtschaftssysteme der EU-Mitgliedsstaaten berücksichtigen.

Auch nationale Besonderheiten und regionale Identitätsmerkmale

dürfen von den EU-Institutionen in Brüssel nicht vergessen werden,

denn genau sie zeichnen Europa aus. Nicht umsonst heißt das

offizielle Motto der EU „In Vielfalt geeint“. Denn die EU ist

vielfältig, dezentral und subsidiär – genau wie die deutschen

Genossenschaftsbanken. Europa bleibt in einem ständigen

Reformprozess, in seiner Grundanlage bleibt es ohne Alternative.

Mit der Europawahl haben die Bürgerinnen und Bürger Europas die

Chance, die EU-Politik der nächsten fünf Jahre mitzugestalten. Genau

wie bei den Genossenschaftsbanken heißt es dabei „Ein Wähler – Eine

Stimme“. 2019 ist daher kein „Schicksalsjahr“ – es ist eine Chance,

das Schicksal an der Wahlurne in die eigene Hand zu nehmen!

Pressekontakt:

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,

presse@bvr.de, www.bvr.de

Original-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell