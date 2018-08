Marlene Dietrichs Diamantring für 7.877 Euro versteigert / Das goldene Unikat der Hollywooddiva geht an einen Bieter aus Speyer

7.877 Euro: Mit diesem Erlös endete am

Montagabend die Versteigerung eines diamantbesetzten Goldrings der

Filmikone Marlene Dietrich unter www.unitedcharity.de, Europas

größtem Charity-Auktionsportal. Das wertvolle Unikat, das aus dem

Nachlass des Hollywoodstars stammt und in den 90ern von Filmproduzent

Bernd Eichinger erstmals ersteigert wurde, sicherte sich ein Bieter

aus Speyer: „Den Ring schenke ich meiner Frau zum Geburtstag, denn

sie ist ein riesiger Fan von Marlene Dietrich und hat sich sofort in

das Schmuckstück verliebt“, so der glückliche Auktionsgewinner.

United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, erhielt

den Ring von Susanne Steiger, bekannt aus der ZDF-Sendung „Bares für

Rares“. Der gesamte Auktionserlös kommt Steigers Herzensprojekt

zugute, der Katholischen Jugendagentur Köln, die verschiedene

Jugendhilfeprojekte umsetzt.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und

versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit

Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United

Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig

mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde

von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden

mehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu

100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder

unterstützen.

Pressekontakt:

United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH

Augustaplatz 8

76530 Baden-Baden

Tel.: 07221 366 8701

Fax: 07221 366 8709

Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.de

Original-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell