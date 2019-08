Mastercard und Advanzia: Gemeinsam für eine Welt ohne Hunger (FOTO)

Advanzia Bank unterstützt eine Initiative von Mastercard und demWorld Food Programme der Vereinten Nationen. Gemeinsam sollen 1Million Schulmahlzeiten für bedürftige Kinder in Entwicklungsländerngespendet werden.

Die Advanzia Bank kündigt heute gemeinsam mit Mastercard eine

Corporate Social Responsibility (CSR) Kampagne zur Unterstützung des

World Food Programmes (WFP) der Vereinten Nationen an. Durch die

Nutzung der Kontaktlos-Funktion einer Advanzia Mastercard Kreditkarte

werden Spenden für Schulmahlzeiten an das World Food Programme

gesammelt. Ziel ist es bis zum Ende der Kampagne Ende des Jahres

insgesamt eine Million Mahlzeiten an bedürftige Kinder zu spenden.

Jeder der 1,4 Millionen Karteninhaber der Advanzia Bank kann mit

dem Einsatz seiner Kreditkarte einen kleinen Beitrag gegen den Hunger

in der Welt leisten. Transaktionen können mit der Gebührenfrei

Mastercard GOLD in Deutschland und Luxemburg, der Carte ZERO in

Frankreich, der free Mastercard Gold in Österreich, der Tarjeta YOU

in Spanien, sowie mit allen Co-Branded und White Label Kreditkarten

von Finanzinstituten und Geschäftspartnern auf der ganzen Welt, die

von der Advanzia Bank herausgegeben werden, getätigt werden.

„Seit 2012 arbeiten Mastercard und das World Food Programme

zusammen, um das Ziel einer Welt ohne Hunger zu erreichen und den

Teufelskreis der Armut zu durchbrechen“, sagt Peter Bakenecker,

Divisional President Mastercard Germany & Switzerland. „Mit dem Ziel

Helfen ganz alltäglich zu machen, nutzt Mastercard sein breites

Netzwerk und baut auf das Engagement wichtiger Partner wie der

Advanzia Bank. Gemeinsam mit unseren Partnern und Karteninhabern

unterstützen wir eine gute Sache und helfen die Lebensbedingungen

vieler Menschen nachhaltig zu verbessern.“

Johannes Neander, Advanzias Chief Commercial Officer, bestätigt:

„Advanzia freut sich sehr, gemeinsam mit Mastercard diese Kampagne

zur Unterstützung des WFP ins Leben gerufen zu haben. Unseren

Karteninhabern ist es hierdurch möglich mit einer simplen Tat wie dem

kontaktlosen Bezahlen einen Beitrag gegen den Welthunger zu leisten.“

Über das UN World Food Programme (WFP)

Das World Food Programme (WFP) der Vereinten Nationen ist die

führende humanitäre Organisation im Kampf gegen den Hunger weltweit

und erreicht jährlich fast 90 Millionen Menschen in über 80 Ländern.

Ziel des WFP ist es, bis 2030 eine Welt ohne Hunger zu schaffen.

Durch die Schulmahlzeitenprogramme unterstützt das WFP Kinder in

Entwicklungsländern und verschafft dabei verbesserten Zugang zu

Bildung und somit größere Erfolgschancen für die Zukunft. Das WFP

unterstützt keine Produkte oder Dienstleistungen.

https://www1.wfp.org/. Um das World Food Programme zu unterstützen,

laden Sie die ShareTheMeal-App herunter und ernähren Sie ein

hungriges Kind https://sharethemeal.org.

Über Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) ist ein internationales

Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser globales

Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Kartenbesitzer, Banken,

Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und

Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die

alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,

sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebenso

wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Folgen

Sie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond the

Transaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten im

Engagement Bureau.

Über Advanzia Bank

Advanzia Bank S.A. wurde 2005 in Luxemburg gegründet und ist eine

europäische Online-Direktbank, die auf Kreditkarten- und

Zahlungslösungen spezialisiert ist. Advanzia hat 1,4 Millionen

Kreditkartenkunden und erzielte 2018 einen Umsatz von 2,9 Milliarden

Euro. Advanzia ist ein führender Anbieter von Online-Kreditkarten in

Deutschland und hat außerdem eine starke Präsenz in Luxemburg,

Österreich, Frankreich und Spanien. Neben der Ausgabe von

Kreditkarten unter eigenen Marken arbeitet die Bank mit über 220

Unternehmen, Verbänden und Finanzinstituten zusammen. Diese geben in

Zusammenarbeit mit Advanzia individualisierte Kreditkarten an ihre

Kunden aus, um dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu generieren.

www.advanzia.com.

Mehr Infos zur Kampagne finden Sie unter

www.advanzia.com/world-food-programme.

Pressekontakt:

Juliane Schmitz-Engels

Head of Communications Germany and Switzerland

Mastercard Europe SA

Juliane.Schmitz-Engels@mastercard.com

+49 172 188 07 20

Sara Nobels

Head of Corporate Communications & PR

Advanzia Bank

sara.nobels@advanzia.com

+352 26 38 75 848

Original-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell