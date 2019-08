Mehr als 500 Kinder in der Demokratischen Republik Kongo an Ebola gestorben – Save the Children fordert die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf

Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik

Kongo hat bereits mehr als 500 Kinder das Leben gekostet. Insgesamt

737 Kinder haben sich seit dem Ausbruch der Krankheit am 1. August

2018 mit dem Virus infiziert, und die Krankheit breitet sich immer

schneller aus. „Wir sind an einem dramatischen Punkt angekommen bei

dieser Epidemie, die so erbarmungslos Kinder in den Tod reißt – vor

allem die Jüngsten“, sagt Heather Kerr, Länderdirektorin von Save the

Children in der Demokratischen Republik Kongo. „40 Prozent der

infizierten Kinder sind unter fünf Jahre alt.“

„Die Epidemie trifft Kinder in vielerlei Hinsicht, auch wenn sie

nicht infiziert sind“, betont Kerr. „Tausende Kinder haben durch

Ebola mindestens einen Elternteil verloren oder wurden von ihren

Eltern getrennt. Sie sind schon dadurch zutiefst traumatisiert und

werden nun auch noch aus den Gemeinschaften ausgegrenzt oder von

ihren Angehörigen zurückgelassen. Diese Kinder sind ganz besonders

gefährdet, in die Hände bewaffneter Gruppen zu gelangen, ausgebeutet

oder missbraucht zu werden.“

Hinzu kommt das Problem der fehlenden Bildung, betont Kerr:

„Kinder gehen nicht zur Schule, weil ihre Eltern gestorben sind oder

niemand das Schulgeld bezahlen kann. Viele Schulen sind wegen der

anhaltenden Kampfhandlungen zwischen Milizen im Osten der

Demokratischen Republik Kongo ohnehin geschlossen.“

Die Weltgesundheitsorganisation hatte die aktuelle Ebola-Epidemie

im Ostkongo im Juli zu einem internationalen Gesundheitsnotstand

erklärt. „Das muss dann wirklich bedeuten, dass die

Staatengemeinschaft ihre Hilfe ausweitet“, fordert Kerr. „Die

Kontakte der Infizierten müssen nachverfolgt werden, die Patienten

müssen versorgt und die Toten mit allen Schutzmaßnahmen beigesetzt

werden. Und vor allen Dingen muss Vertrauen zwischen den

Gemeinschaften und den medizinischen Helfern hergestellt werden.“

Bereits im ersten halben Jahr seit dem Ausbruch von Ebola starben

rund 100 Kinder, in den folgenden sechs Monaten waren es aber schon

vier Mal so viele. Das kongolesische Gesundheitsministerium spricht

nun von 507 Kindern, die an Ebola gestorben sind. „Anstatt dass das

Virus eingedämmt wird, sehen wir ein schlimmes Szenario auf uns

zukommen“, sagt Kerr. „In der Millionenstadt Goma wurden bereits vier

Ebola-Fälle gemeldet.“

Insgesamt starben laut WHO 1760 Kinder und Erwachsene im Zuge der

aktuellen Ebola-Epidemie, mindestens 2671 Menschen haben sich

infiziert.

Save the Children ist seit dem Beginn des Ausbruchs im August 2018

im Einsatz gegen die Krankheit und erreichte seitdem fast zwei

Millionen Menschen, unter ihnen rund 835.000 Kinder. Die

Kinderrechtsorganisation unterstützt Präventions- und

Hygienemaßnahmen des Gesundheitsministeriums und praktiziert

Aufklärungsarbeit in den Kommunen. Allein im Juni 2019 wurden 58.298

Haushalte mit insgesamt 245.234 Menschen mit Informationen über

Prävention und Erkennung von Ebola versorgt.

