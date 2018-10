Mehrheit der Deutschen fordert grundlegende Verbesserungen in der Pflege

Die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger sieht

in der deutschen Pflegebranche hohen Optimierungsbedarf. Insbesondere

bei der Ausbildung und Bezahlung von Pflegekräften wünschen sich vier

von fünf Deutschen Verbesserungen zu Gunsten der Arbeitnehmer. Doch

auch die Politik steht in der Pflicht: Knapp zwei Drittel der

Befragten fordern eine Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen

und Gesetzgebungen. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommt die

repräsentative Befragung zur Pflegesituation in Deutschland im

Auftrag von STEGdoc/STEGmed, Spezialmarken des Personaldienstleisters

Experis.

+++ Die Studienergebnisse finden Sie über diesen Link:

https://www.stegmed.de/studie-pflegenotstand +++

Auch in der Qualität der Betreuung in den Pflegeheimen sowie der

finanziellen Unterstützung von Angehörigen, die häusliche Pflege

leisten, sieht eine große Mehrheit der Befragten Defizite, die es zu

verbessern gilt. „Die Mehrheit in der Bevölkerung verlangt eine

Reform des Pflegesystems“, sagt Dr. Peter Kilian, Geschäftsführer bei

Stegdoc/Stegmed. Erste Lösungsansätze gäbe es bereits: „Unsere Studie

zeigt, dass die Politik nun gefordert ist, Verbesserungen

einzuleiten. Die Bemühungen der Bundesregierung mit der –Aktion

Pflege– gehen bereits in die richtige Richtung.“

Personaldienstleister können Versorgungslücken schließen

Viele Pflegekräfte arbeiten hierzulande an der Belastungsgrenze.

Kurzfristige Personalengpässe aufgrund von Krankheitsfällen können

gerade in den kommenden Wintermonaten vermehrt auftreten. Um in

diesen Situationen schnell und flexibel reagieren zu können, sollten

Krankenhäuser und Pflegedienste verstärkt auf Personalvermittlungen

zurückgreifen. Dieser Meinung sind 41 Prozent der Bundesbürger. Durch

Einsätze in unterschiedlichen Einrichtungen sehen vier von zehn

Befragten insbesondere für junge Pflegekräfte gute

Entwicklungsmöglichkeiten. Darüber hinaus glauben 37 Prozent der

Deutschen, dass Personaldienstleister durch Flexibilität dazu

beitragen können, den Fachkräftemangel in der Pflege zu entspannen.

Doch die Situation ist nicht nur für Pflegekräfte belastend. 82

Prozent der Befragten befürchten, dass auch die festangestellten

Ärzte diese Belastung vielerorts nicht mehr ertragen können. Knapp

drei Viertel sind daher der Meinung, dass Honorarärzte benötigt

werden, um ihre festangestellten Kollegen zu entlasten. So könnten

auch Versorgungslücken geschlossen werden, sagen mehr als zwei

Drittel der Deutschen. „Personaldienstleister garantieren hohe

Flexibilität und können kurzfristige Engpässe auffangen“, sagt

Killian und fügt hinzu: „Demnach ist es völlig kontraproduktiv, wenn

Gesundheitsminister Jens Spahn weniger Leiharbeit in der Pflege

fordert.“

Über die Studie

Für die repräsentative Bevölkerungsbefragung zu Pflegesituation in

Deutschland 2018 wurden im Juli 2018 im Auftrag von STEGdoc/STEGmed

1.022 Bundesbürger online befragt. Die Studienergebnisse finden Sie

zum Download unter: https://www.stegmed.de/studie-pflegenotstand

Dazu finden Sie Infographiken unter:

STEGdoc: http://ots.de/T3mRoW

STEGmed: http://ots.de/7INdCa

Über Experis

Experis ist spezialisiert auf das Recruiting und den

projektbasierten Einsatz qualifizierter Mitarbeiter in den Bereichen

IT, Ingenieur- sowie Healthcare. Innerhalb von Experis ist STEGmed

der Personalexperte in Medizin, Pflege, Pharmaindustrie und

Pädagogik. Die Spezialmarke STEGdoc betreut Fachärzte für

Interimslösungen im medizinischen Bereich. Der Personaldienstleister

ist weltweit in 50 Ländern präsent und bietet ambitionierte Projekte

für Berufseinsteiger, Experten und Freiberufler bei Top-Unternehmen.

Über die ManpowerGroup

Die ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellung

innovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen in

der sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mit

mehr als 24.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den drei

größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der

Unternehmensgruppe agieren an bundesweit 300 Standorten die

Gesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,

Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken.

Mehr Informationen erhalten Sie unter https://www.stegdoc.de,

https://www.stegmed.de, https://de.experis.com oder

http://www.manpowergroup.de.

