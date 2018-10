Arbeitgeber blenden Stressbelastung aus / Erste Ergebnisse des DEKRA Arbeitssicherheitsreports 2018/2019

Rund 60 Prozent der KMU ignorieren gesetzliche

Vorschriften

– Moderne Lösungen gegen krankmachenden Stress gefragt

– DEKRA auf der Messe „Arbeitsschutz Aktuell“ in Stuttgart

Mittelständische Unternehmen in Deutschland ignorieren

mehrheitlich gesetzliche Vorschriften zur Stress- und

Burnout-Prävention. Nur in rund vier von zehn Firmen (41 Prozent)

erfolgt die im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene psychische

Gefährdungsbeurteilung, die stressbedingte Erkrankungen und Ausfälle

verhindern soll. So lautet ein erstes Ergebnis aus dem DEKRA

Arbeitssicherheitsreport 2018/2019, der Ende des Jahres 2018

erscheinen wird.

Für die Untersuchung wurden vom Institut forsa im Auftrag von

DEKRA insgesamt 300 zufällig ausgewählte Entscheider im

Personalbereich oder Arbeitsschutz in kleinen und mittleren

Unternehmen (KMU von 10 bis unter 500 Mitarbeiter) befragt. Ein

wesentliches Thema der repräsentativen Studie ist die

Gefährdungsbeurteilung, die im deutschen Arbeitsschutzrecht das

zentrale Element darstellt.

Seit 2013 schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor, dass Arbeitgeber

auch die psychischen Gefährdungen der Beschäftigten am Arbeitsplatz

systematisch beurteilen müssen. Falls erforderlich, muss der

Arbeitgeber Maßnahmen gegen krankmachenden Stress am Arbeitsplatz

einleiten. Private und berufliche psychische Belastungen tragen

maßgeblich zu Burnout oder Muskel- und Skeletterkrankungen und somit

zu Fehlzeiten und Qualitätsmängeln bei.

„Die Umfrageergebnisse zeigen, dass viele Mittelständler auch

nach fünf Jahren noch nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen

sollen“, sagt Dr. Karin Müller, Leiterin des Bereichs Mensch &

Gesundheit bei DEKRA. „Dabei existieren Lösungen, um die psychische

Gefährdungsbeurteilung gesetzeskonform und wirksam durchzuführen.

Gefragt sind Verfahren, die aufzeigen, wie es der Belegschaft

wirklich geht und welcher Stress tatsächlich krank macht.“

Die Fehlzeiten aufgrund von psychischen Belastungen nehmen

bundesweit zu: Laut dem AOK-Fehlzeitenreport 2018 ist die Häufigkeit

von Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen zwischen 2007 und

2017 um 67,5 Prozent angestiegen. Außerdem führen diese Erkrankungen

zu besonders langen Ausfallzeiten. Mit durchschnittlich 26

Krankheitstagen je Attest dauerten sie 2017 mehr als doppelt so lange

wie eine durchschnittliche Krankschreibung.

DEKRA präsentiert auf der Fachmesse „Arbeitsschutz Aktuell“ in

Stuttgart vom 23. bis 25. Oktober 2018 ein ganzheitliches Portfolio

an Lösungen rund um Arbeitssicherheit, Betriebliches

Gesundheitsmanagement und Arbeitsmedizin. Halle 1, Stand I1.065

www.dekra.de/arbeitssicherheit

Über DEKRA

Seit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem

1925 in Berlin gegründeten Deutschen

Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit

führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das

operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2017 hat DEKRA einen Umsatz

von mehr als 3,1 Milliarden Euro erzielt. Mehr als 44.000 Mitarbeiter

sind in über 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit

qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie

für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das

Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über

Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung

sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis

zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100.

Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für

eine sichere Welt.

