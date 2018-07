Menschen helfen als Beruf! / Die Ausbildung zur/zum Heilerziehungspfleger*in / Kursstart am 13.8.2018

Marco de Figueiredo ist 24 Jahre alt und absolviert

eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger bei Campus Berlin. Der

gebürtige Münchner wollte im Beruf Menschen helfen, deswegen

entschied er sich für die Heilerziehungspflege.

Heilerziehungspfleger*innen begleiten und unterstützen Menschen mit

Behinderungen, um ihnen ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu

ermöglichen. Wie das geht, lernt de Figueiredo seit August 2017 bei

Campus Berlin, wo er sich gut aufgehoben fühlt.

Campus Berlin ist eine Schule, in der jeder willkommen ist. Was

zählt ist der Mensch – gleich welcher Kultur, Herkunft, Aussehen,

Alter, Glaube, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Kulturelle

Vielfalt werden hier groß geschrieben. Das fiel de Figueiredo sofort

nach Beginn der Ausbildung auf.

Seit 2011 ist Campus Berlin Mitglied im bundesweiten Netzwerk

„Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage“ und bietet Auszubildenden

in der Einführungswoche ein Diversity Training an. Zum Thema

Diversity sagt die Schulleiterin, Frau Philbert-Hasucha: »Wir sind

der Überzeugung, dass eine tolerante und harmonische, multikulturelle

Gesellschaft aktiv gestaltet werden muss, insbesondere bei

pädagogischen und Pflegeberufen. Und das fängt in der Ausbildung

an!«.

In seiner Freizeit kocht der angehende Heilerziehungspfleger de

Figueiredo gerne. Erfahren haben wir das, als wir ihn nach seinen

Eindrücken bei Campus Berlin fragten. Seine Antwort lautete:

»Toleranz und Offenheit sind bei Campus Berlin das richtige Rezept«.

Pressekontakt:

Torsten Fähnrich

Koordinator der Heilerziehungspflegeausbildung

Tel. 030 755 121 00 32

Fax 030 755 121 00 1

Campus Berufsbildung e.V.

Geneststraße 5

10829 Berlin

Original-Content von: Campus Berufsbildung e.V., übermittelt durch news aktuell