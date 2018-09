Menschenrecht auf Gesundheit:Ärzte der Welt kritisiert vor UN-Ausschuss Versorgungslücken

Die folgenschweren Lücken im staatlichen

Gesundheitssystem anprangern und die Bundesregierung zum Handeln

bewegen: Mit diesem Ziel spricht Ärzte der Welt am 24. September in

Genf beim UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Rechte (englisch: Committee on Economic, Social and Cultural Rights,

CESCR) vor. Bereits im Vorfeld hatte die NGO gemeinsam mit anderen

zivilgesellschaftlichen Organisationen ihre Kritik an den Ausschuss

herangetragen.

Der UN-Ausschuss überwacht die Einhaltung des Internationalen

Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den

Deutschland unterzeichnet hat. In regelmäßigen Abständen muss die

Bundesregierung deshalb berichten, wie es um wichtige Menschenrechte

im Land bestellt ist. Nichtregierungsorganisationen haben parallel

die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzulegen.

„Zügiger Zugang zu qualitativ hochwertiger gesundheitlicher

Versorgung und Behandlung ist in Deutschland garantiert“, antwortete

die Bundesregierung im Juli dieses Jahres auf eine Anfrage des CESCR.

Dass dies nicht der Realität entspricht, erleben die Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen der medizinischen Anlaufstellen von Ärzte der Welt

in Berlin, München, Hamburg und Stuttgart tagtäglich.

Um den Ausschuss über die massiven Versorgungslücken zu

informieren, entschlossen sich Ärzte der Welt-Referentin Dr. Johanna

Offe, Dr. Gerhard Trabert vom Verein Armut und Gesundheit, Dr. Anja

Dieterich von der Diakonie Deutschland und Dr. Kayvan Bozorgmehr vom

Universitätsklinikum Heidelberg im Frühjahr dieses Jahres, einen

sogenannten Parallel- oder Schattenbericht einzureichen, der von über

40 Organisationen unterstützt wurde. Am Vortag der Sitzung des CESCR

am 25. September 2018 haben die Autor(inn)en Gelegenheit, sich noch

einmal mündlich zu äußern. Ziel ist, dass der UN-Ausschuss die

Bundesregierung dazu auffordert, die bestehenden Missstände zu

beheben. Die Empfehlungen des CESCR werden voraussichtlich Mitte

Dezember veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr hatte Ärzte der Welt gemeinsam mit rund 30

weiteren Organisationen anlässlich einer vorbereitenden Sitzung des

Ausschusses bereits eine Reihe von Kritikpunkten eingereicht, die vor

allem die unzureichende Versorgung von Asylsuchenden, Menschen ohne

Papiere und Bürgern anderer EU-Staaten aufzeigten. Damit hatten sie

Erfolg: Der CESCR forderte die Bundesregierung auf, zu der Kritik

Stellung zu nehmen.

Parallelbericht: https://bit.ly/2Nz1Byp

Rückfrage des Ausschusses: https://bit.ly/2zqfaHI

