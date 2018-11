Meuthen/Beck: Gegen globale Einwanderung in die Sozialsysteme – wohlfahrtsstaatliche Pull-Effekte für Migranten beseitigen

Zur Debatte um den „Global Compact for Migration“

erklärt der EU-Abgeordnete, stellvertretende Vorsitzende der

EFDD-Fraktion und Bundessprecher der Alternative für Deutschland,

Prof. Dr. Jörg Meuthen:

„Völlig absurd ist die Behauptung der Altparteien, mit dem

UN-Migrationspakt würden andere Länder dazu animiert, ihre

Sozialleistungen für Migranten zu erhöhen, so dass sie eher zu

Zielländern von Migration werden. So wird man der Einwanderung nicht

Herr, denn kaum ein anderes Land leistet sich derartig luxuriöse

Transfers an Migranten. Deutschland muss diese Transfers auf das

zulässige Mindestmaß zurückschrauben. Meine Fraktion im EU-Parlament

hat deshalb ein Gutachten zur europarechtlichen Zulässigkeit des

Abbaus von Transfers an Migranten in Auftrag gegeben.“

Der Verfasser des Gutachtens, der Londoner Europarechtsexperte Dr.

Gunnar Beck, erklärt dazu:

„Bei den Leistungsansprüchen werden bedauerlicherweise

aufenthaltsrechtliche und sozialrechtliche Fragen konsequent

vermischt. Das gilt bereits für EU-Ausländer, bei denen das deutsche

Recht großzügig Sozialleistungen zuerkennt, obwohl das nach EU-Recht

nicht zwingend erforderlich ist. Das gilt aber erst recht für

Drittstaatler, um die es beim Global Compact for Migration geht.—-

Beck erläutert, was in diesem Kontext zu tun ist:

„Eine Abkehr von und keine Beschleunigung der gegenwärtigen

Zuwanderungspolitik tut not. Das gilt erstens für das in Deutschland

zumeist erheblich höhere Leistungsniveau für Migranten, durch das

Anreize gerade zur Zuwanderung nach Deutschland geschaffen werden.

Eine teilweise Umstellung auf Sachleistungen ist grundsätzlich weder

mit EU-Recht noch Verfassungsrecht unvereinbar.

Zweitens fordern weder EU- noch Völkerrecht den Familiennachzug

für subsidiär Schutzberechtigte. Auch hier geht die Bundesregierung

in ihrer die ökonomischen Realitäten verkennenden humanitären

Maßlosigkeit weit über internationale Vorgaben hinaus.

Drittens müssen unmittelbar Rückführungen stattfinden, wenn die

Fluchtursachen beseitigt sind. Andere Staaten führen konsequenter

zurück, die Bundesregierung hingegen eröffnet neue Wege zur

Einbürgerung. Ebenso notwendig ist eine Rückkehr zur Sicherung der

nationalen und EU-Außengrenzen. Ohne eine Besinnung auf den Grundsatz

keines Sollens ohne Können und ohne eine konsequente Abschiebungs-,

Rückführungs- und Grenzsicherungspolitik im Einklang mit geltendem

Recht gefährdet die Bundesregierung die Tragfähigkeit der deutschen

Sozialsysteme. Entgegen fehlleitender Verlautbarungen von Politik und

Medien jedoch fordern weder Völker- noch EU-Recht die Selbstaufgabe

der historisch gewachsenen nationalen Identität mitsamt ihren Stärken

und Schwächen, noch die Erosion des Sozialstaats- und

Fürsorgeprinzips in erster Linie für Inländer.—-

Hintergrund:

Das von der EFDD-Fraktion in Auftrag gegebene Gutachten ist auf

Anfrage erhältlich bei dem Pressesprecher der deutschen Delegation

der EFDD, Herrn Tomasz Froelich: tomasz.froelich@europarl.europa.eu.

Vita von Dr. Gunnar Beck:

Gunnar Beck ist Experte für Europarecht und lehrt EU-Recht als

Hochschuldozentan der SOAS University of London. Er ist Verfasser

zahlreicher wissenschaftlicher und publizistischer Beiträge, hat die

—-Vote Leave-Kampagne—- rechtlich beraten und ist zudem als Fach- und

Prozessanwalt in London tätig.

