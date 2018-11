ZDF-Politbarometer November I 2018 / CDU-Vorsitz: Kramp-Karrenbauer mit knappem Vorsprung vor Merz / Mehrheit für Schwarz-Grün – AfD verliert (FOTO)

Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen und der Ankündigungvon Angela Merkel, nicht mehr für den CDU-Vorsitz zu kandidieren undgleichzeitig bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben zuwollen, ist einiges in Bewegung gekommen.

Angela Merkel: Parteiamt und Kanzleramt

Den Verzicht auf eine weitere Kandidatur als Parteivorsitzende auf

dem CDU-Parteitag im Dezember finden 78 Prozent aller Befragten gut

und 18 Prozent nicht gut (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden

jeweils „weiß nicht“). Eine Mehrheit von 63 Prozent findet es nach

ihrer Absichtserklärung gut, wenn Angela Merkel bis zum Ende der

regulären Legislaturperiode 2021 Bundeskanzlerin bleibt, 34 Prozent

finden das nicht gut. Vor drei Wochen, nach der bayerischen

Landtagswahl, wollten nur 40 Prozent, dass sie weiter Kanzlerin

bleibt und 56 Prozent waren dagegen.

Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz

Auch wenn der oder die Vorsitzende von den Delegierten des

Parteitages gewählt wird, spielt für deren Entscheidung das

Meinungsbild in der Gesamtbevölkerung ebenso eine Rolle wie das

innerhalb der Unions-Anhängerschaft: hier hat von den

aussichtsreichen Kandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer sowohl bei

allen Befragten (31 Prozent) als auch bei den Unions-Anhängern (35

Prozent) einen leichten Vorsprung vor Friedrich Merz (alle: 25

Prozent; Unions-Anhänger: 33 Prozent), während Jens Spahn (6 Prozent

bzw. 7 Prozent) deutlich abgeschlagen ist. 23 Prozent aller Befragten

und 14 Prozent der Unions-Anhänger hingegen ist es egal, wer

CDU-Vorsitzende(r) wird.

Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man nach der Eignung als

Bundeskanzler fragt: 41 Prozent halten Annegret Kramp-Karrenbauer

dafür geeignet und 35 Prozent für nicht geeignet. Friedrich Merz wird

etwas kritischer bewertet (35 Prozent geeignet und 39 Prozent nicht

geeignet), während nur 17 Prozent Jens Spahn dafür geeignet halten

(nicht geeignet: 58 Prozent).

Projektion: Grüne weiter im Aufwind

Die sehr deutlichen Zugewinne der Grünen bei den beiden

Landtagswahlen schlagen auch weiter auf die politische Stimmungslage

im Bund durch: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre,

blieben die CDU/CSU mit 27 Prozent und die SPD mit 14 Prozent

unverändert bei ihren bisherigen Tiefstwerten. Weiter verbessert

hingegen wären die Grünen, die jetzt auf 22 Prozent (plus 2) kämen,

während die AfD nur noch 14 Prozent (minus 2) erreichen würde. Die

FDP käme auf 9 Prozent (plus 1), die Linke ebenfalls auf 9 Prozent

(minus 1) und die anderen Parteien zusammen auf 5 Prozent

(unverändert). Erstmals seit Dezember 2015 hätte damit eine Koalition

aus CDU/CSU und Grünen wieder eine parlamentarische Mehrheit.

Top Ten: Angela Merkel mit deutlich verbessertem Ansehen

Die beste Bewertung der nach Meinung der Befragten zehn

wichtigsten Politikerinnen und Politiker erhält weiterhin Wolfgang

Schäuble. Er erreicht auf der Skala von +5 bis -5 einen

Durchschnittswert von 1,8 (Okt.: 1,7). Wieder vorgerückt auf Platz

zwei ist Angela Merkel, die sich sehr deutlich auf 1,2 verbessert

(Okt.: 0,5). Danach folgen Olaf Scholz mit 0,9 (Okt.: 0,8), Heiko

Maas mit 0,5 (Okt.: 0,4), Sahra Wagenknecht mit 0,2 (Okt.: 0,0),

Christian Lindner mit nur noch 0,1 (Okt.: 0,4) und Ursula von der

Leyen mit unveränderten 0,1. Weiter im Negativbereich befinden sich

Andrea Nahles mit etwas verbesserten minus 0,3 (Okt.: minus 0,6), vor

Markus Söder mit minus 1,0 (Okt.: minus 0,8) und Horst Seehofer, der

mit minus 1,7 auf seinem bisherigen Negativ-Rekord bleibt.

Deutliche Mehrheit will, dass Seehofer nicht mehr Innenminister

bleibt

Dass Seehofer so tief im negativen Imagebereich stecken bleibt,

während sich die anderen Hauptakteure der Bundesregierung verbessern,

hängt auch damit zusammen, dass es nur 27 Prozent gut finden, wenn

Seehofer Bundesinnenminister bleibt, während 68 Prozent das nicht

wollen. Lediglich eine deutliche Mehrheit der AfD-Anhänger (67

Prozent) steht hinter ihm. In allen anderen Parteianhängergruppen ist

eine Mehrheit gegen seinen Verbleib im Amt, auch bei den

CDU/CSU-Anhängern (bleiben: 31 Prozent; gehen: 67 Prozent).

Lieber Neuwahlen als „Jamaika“, falls die Groko scheitert

Sollte die Regierung aus CDU/CSU und SPD vor dem regulären Ende

der Legislaturperiode 2021 zerbrechen, sprechen sich für diesen Fall

71 Prozent für Neuwahlen aus und nur 25 Prozent hätten dann lieber

die Bildung einer Regierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen, die

sogenannte Jamaika-Koalition.

Vor 80 Jahren: Pogrome gegen die Juden in Deutschland

Was für die Aufarbeitung und die Erinnerung an den Holocaust bei

uns getan wird, finden 58 Prozent aller Befragten gerade richtig, 14

Prozent sind der Meinung, dass dafür zu viel getan wird, darunter

überdurchschnittlich viele Anhänger der AfD (38 Prozent). 26 Prozent

meinen, es werde zu wenig getan.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer

Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der

Zeit vom 6. bis 8. November 2018 bei 1.200 zufällig ausgewählten

Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-

als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist

repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der

Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-

drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-

zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 29

Prozent, SPD: 16 Prozent, AfD: 7 Prozent, FDP: 9 Prozent, Linke: 9

Prozent, Grüne: 26 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF

am Freitag, 23. November 2018.

