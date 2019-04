MINT-Berufe: 99 Prozent der Bewerbungen für Elektriker-Stellen kommen von Männern

Egal ob Elektrikerin, Maschinenbau-Ingenieurin

oder Software-Entwicklerin – Frauen sind in den so genannten

MINT-Berufen immer noch eine Seltenheit. Dass naturwissenschaftliche

und technische Berufe auch heute noch Männerdomänen sind, zeigt jetzt

eine aktuelle Auswertung der Jobplattform StepStone. Demnach sind

viele Berufe schon im Bewerbungsprozess eindeutig von einem

Geschlecht bestimmt. Grundlage der Analyse ist eine internationale

Studie, für die StepStone mehr als 100.000 Bewerberinnen und Bewerber

zum weiteren Verlauf des Bewerbungsprozesses befragt hat. Die

Auswertung ergab, dass 99 Prozent der Bewerbungen für Elektriker-Jobs

von Männern kommen, bei Ingenieursstellen sind es mehr als 90

Prozent. Auch der IT-Bereich ist immer noch männlich geprägt: Rund

acht von zehn Bewerbungen für Jobs als IT-Administrator oder

Software-Entwickler kommen von Männern.

Rollenklischees immer noch stark ausgeprägt

Bewerbungen auf Stellen im Bereich Assistenz und Sekretariat

kommen hingegen mehrheitlich von Frauen (87 Prozent). Auch im

Pflegebereich dominieren Frauen das Bewerberfeld: Drei von vier

Bewerbungen (76 Prozent) stammen von Bewerberinnen. Bei den Jobs, für

die sich mehrheitlich Frauen bewerben, haben Bewerberinnen in der

Regel auch relativ betrachtet bessere Chancen, tatsächlich

eingestellt zu werden. Bei vielen männertypischen Jobs gilt das

andersrum genauso. Dass es auch im Jahr 2019 noch typische

„Frauenberufe“ und „Männerberufe“ gibt, ist auch einer der Gründe für

den Gender Pay Gap, denn typische „Frauenberufe“ werden meist

schlechter bezahlt.

„Nie war der Anteil hochqualifizierter Frauen in Deutschland so

hoch wie heute. Dass sich der Männer- und Frauenanteil in vielen

Berufen trotzdem kaum ändert, hat vielschichtige Gründe“, sagt Simone

Reif, Geschäftsführerin bei StepStone. „Es ist aber davon auszugehen,

dass demografischer Wandel und Fachkräfteknappheit für mehr

Durchlässigkeit sorgen werden. Gerade im männlich dominierten

MINT-Bereich ist der Fachkräftemangel ja schon heute deutlich zu

spüren. Hier werden Arbeitgeber zunehmend neue Wege bei der Ansprache

von Nachwuchskräften und besonders bei der Flexibilisierung von

Arbeitsbedingungen gehen – einfach, weil sie es müssen. Nur wenn die

Arbeitsbedingungen zur Realität und der Lebensplanung der Frauen

passt, wird die hohe Nachfrage mittelfristig auch zu einem Umdenken

bei der Berufswahl führen. Davon werden letztlich sowohl Männer als

auch Frauen und nicht zuletzt auch die Unternehmen selbst

profitieren.“

Bewerbungsquoten ausgewählter MINT-Berufe im Überblick

Elektriker

Frauenanteil unter den Bewerbern: 1 % / Männeranteil: 99 %

Mechatroniker

Frauenanteil: 5 % / Männerantewil: 95 %

Maschinenbauingenieur

Frauenanteil: 5 % / Männeranteil: 95 %

Ingenieur Fahrzeugtechnik

Frauenanteil: 6 % / Männeranteil: 94 %

Elektroingenieur

Frauenanteil: 7 % / Männeranteil: 93 %

Ingenieur Automatisierungstechnik

Frauenanteil: 9 % / Männeranteil: 91 %

Vertriebsingenieur

Frauenanteil: 10 % / Männeranteil: 90 %

Software-Entwickler

Frauenanteil: 18 % / Männeranteil: 82 %

Helpdesk-Mitarbeiter

Frauenanteil: 18 % / Männeranteil: 82 %

Web-Entwickler/in

Frauenanteil: 20 % / Männeranteil: 80 %

Wirtschaftsingenieur/in

Frauenanteil: 21 % / Männeranteil: 79 %

SAP/ERP-Beratung und -entwicklung

Frauenanteil: 28 % / Männeranteil: 72 %

Mitarbeiter/in Forschung & Entwicklung

Frauenanteil: 56 % / Männeranteil: 44%

