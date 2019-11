Mit “Ballermann” Tiere retten

Die Original BALLERMANN APRES SKI Kopplung für “Tiere in Not”. Mit dieser Original BALLERMANN-CD unterstützt Deutschlands bekannteste Partymarke den Tierrettern von GUT AIDERBICHL – Der Heimat der geretteten Tiere

Die “Ballermann-Markenlizenzen” der brandneuen CD, die natürlich auch als mp3-Download erhältlich ist, gehen zu 100% an die Heimat der geretteten Tiere – an GUT AIDERBICHL! Das ist durch die Ballermann-Markeninhaber, Familie Engelhardt (Ballermann Ranch) versprochen!

Also, wenn Euch das richtige Geschenk zum Nikolaus noch fehlt, hier ist es. Tiere in Not erhalten mit der brandaktuellen BALLERMANN Apres Ski Kopplung eine weitere Stimme!

Seit dem 01.01.2019 gehört die BALLERMANN RANCH zu den Tierhilfe- u. Gnadenhöfen von GUT AIDERBICHL. Die Inhaber von Deutschands berüchtigster Partymarke Ballermann, Annette u. Andre Engehardt, haben ihre Pferderanch in Niedersachsen an die Tierretter von GUT AIDERBICHL verschenkt.

Ab sofort steht BALLERMANN für wilde Partys und für Tierschutz. So fließen z. B. die vollständigen Ballermann-Lizenzeinnahmen aus dieser Ballermann-Party-Compilation an die Tierretter von GUT AIDERBICHL und damit direkt an Tiere in Not – versprochen!

Alle Infos über die “Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH”: www.ballermann-ranch.com

