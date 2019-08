Mit PSA auf der sicheren Seite (FOTO)

Persönliche Schutzausrüstung für Gebäudedienstleister umfasstArbeitsschutzbekleidung und Arbeitsschutzgeräte

Giftige Chemikalien in Reinigungsmitteln, Absturzgefahr von

Leitern oder mechanische Gefährdungen: Mitarbeiter von

Gebäudedienstleistern sind unterschiedlichen Gefahrenquellen

ausgesetzt. Daher zeigt die Internationale Reinigungsfachmesse CMS

Berlin 2019 – Cleaning.Management. Services (24.-27.9.) ein breites

Angebot von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für die

unterschiedlichsten Reinigungsmaßnahmen. Das Spektrum reicht von

spezifischer Arbeitsschutz- und Sicherheitsbekleidung über

Schutzbrillen, Schutzhandschuhe und Arbeitsschuhe bis hin zu

Arbeitsschutzgeräten und Zubehör für den Anseilschutz und die

Absturzsicherung.

„Arbeitsschutz ist ein wichtiges Thema für die Branche“, betont

Heike Hemmer, Projektleiterin der CMS Berlin. „PSA muss bei allen

Arbeiten und Tätigkeiten verwendet werden, die aufgrund ihrer Art

Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen hervorrufen können.

Daher bietet die CMS Berlin 2019 im Ausstellungsbereich neben den

Innovationen bei Reinigungsmaschinen und Reinigungsmitteln auch einen

aktuellen Marktüberblick zum Thema PSA. Gerade die

Gebäudedienstleister als traditionell wichtige Zielgruppe der CMS

Berlin finden hier das adäquate Produktangebot, das bei der

Durchführung von Reinigungsarbeiten ihre Sicherheit und Gesundheit

gewährleistet.“

Auch im CMS Praxisforum in Halle 6.2 steht das Thema PSA an zwei

Tagen im Programm. „Sonnenschutz für Gebäudereiniger“ am 24.

September (15-15.30 Uhr) sowie „Normenupdate zu Chemikalien- und

Mechanikschutzhandschuhen“ am 25. September (11.45-12.15 Uhr).

Arbeitsschutz bei der igefa im Fokus

Durch den Umzug in Halle 6.2 präsentiert sich die igefa auf einer

Fläche von über 800 Quadratmetern größer, facettenreicher und

innovativer als jemals zuvor. Kai Kruse, Vorstandsvorsitzender der

igefa, erläutert: „Wir haben unser Produktportfolio und unsere

Services in den letzten Jahren ausgeweitet – unter anderem auch im

Bereich Arbeitsschutz und Berufsbekleidung. Die igefa hat sich

mittlerweile zu einem Vollversorgungspartner entwickelt, dessen

Kunden sich damit besser auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Wir

wollen die CMS nutzen, um auf großer Bühne zu zeigen, wie breit wir

aufgestellt sind.“

Mit zunehmendem Technik-Einsatz und der Verwendung giftiger

Reinigungschemikalien ist das Gefahrenpotenzial für Reinigungskräfte

vielfältig und die gesetzlichen Anforderungen sind komplex.

Arbeitsschutz ist daher ein wichtiges Thema für die

Gebäudedienstleister-Branche. Deshalb liegt der größte Schwerpunkt

des igefa-Messestands auf den Produktbereichen persönliche

Schutzausrüstung (PSA) sowie Arbeitsbekleidung. Der

Unternehmensverbund präsentiert sich dabei als PSA-Systemlieferant.

Aus dem Netzwerk der igefa werden zudem einige Partnerunternehmen auf

zirka 300 Quadratmetern ihre Angebote rund um PSA und

Arbeitsbekleidung vorstellen. Die Bandbreite reicht dabei vom

Körperschutz speziell für Kopf, Auge, Gehör, Atem sowie Hand und Fuß

über Hautpflege- und Hautschutzmittel bis hin zur Leiterkopfsicherung

und Erste-Hilfe-Produkten. Eine eigene Desinfektionslinie rundet das

Angebot um das Thema Arbeitsschutz ab.

