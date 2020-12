Mitarbeiter der Provinzial Rheinland erfüllen Weihnachtswünsche / 100 Geschenke für Kinder, Jugendliche und Wohnungslose / die Wunschzettel-Aktion findet zum zehnten mal statt (FOTO)

100 Weihnachtswünsche von Kindern und wohnungslosen Menschen in Düsseldorf erfüllen die Mitarbeiter der Provinzial Rheinland. Bereits zum zehnten mal wurde die Wunschzettel-Aktion organisiert, allerdings aufgrund von Corona digital.

Kaum war die interne Online-Plattform für die Auswahl der Weihnachtswünsche zugänglich, waren alle Wünsche vergriffen.

„In diesem besonderen Jahr ist die ohnehin schon aufregende und manchmal auch schwierige Weihnachtszeit für die Kinder und Jugendlichen in unseren Wohngruppen zusätzlich mit vielen Fragezeichen und Belastungen versehen“, erläutert Bernhard Sauer, stellv. Einrichtungsleiter des St. Raphael Haus des Caritasverbandes Düsseldorf e.V., einer integrativen Kinder- und Jugendeinrichtung in Düsseldorf-Oberbilk. Auch die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. freut sich über das Engagement, es sei „schön, dass wir uns auf die Unterstützung der Mitarbeiter der Provinzial verlassen können, die mit ihren Geschenken für einen Lichtblick sorgen.“

Über 40 Geschenke für das Café Pur, die Tagesstätte für Wohnungslose am Düsseldorfer Hauptbahnhof rundeten das Engagement ab. Vorstand Patric Fedlmeier freut sich, dass die Wunschzettel-Aktion eine Tradition im Unternehmen geworden ist und von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedes Jahr aufs Neue unterstützt wird. „Als Regionalversicherer engagieren wir uns intensiv für die Region, in der wir unser Geschäft betreiben. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder zahlreichen Kindern, Jugendlichen und Bedürftigen einen persönlichen Wunsch zu erfüllen“.

