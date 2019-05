Mittelbayerische Zeitung: Der Demokratie droht Gefahr/Die Weigerung von US-Präsident Trump, dem Kongress zu erlauben, seine Aufsichtsfunktion zu erfüllen, hat die USA in eine tiefe Verfassungskrise geführt.Von Thomas Spang

Das Verhältnis zwischen Präsidenten und

Kongress war stets von Spannungen geprägt. Das hat mit dem Prinzip

der geteilten Regierung zu tun, mit dem die US-Verfassung die beiden

Institutionen als gleichberechtigt nebeneinander stellt. Das Weiße

Haus führt die Exekutive an, während der Kongress die Gesetze und das

Budget beschließt. Das System aus „checks and balances“ ist darauf

angelegt, die Macht des Präsidenten zu kontrollieren. Dieser schuldet

dem Kongress Rechenschaft. Damit wollten die Verfassungsväter

ausdrücklich eine Rückkehr zur Monarchie oder den Aufstieg eines

Despoten verhindern. Trump legt es in dem Kräftemessen mit dem

Kongress darauf an, dieses Gleichgewicht zu seinen Gunsten zu

verändern. Mit der Totalverweigerung, sich der Aufsicht der

Gesetzgeber zu unterwerfen, will es der Präsident wissen. Sein

Justizminister William Barr ließ, von Trump ermutigt, absichtlich

eine Frist verstreichen, den unzensierten Bericht des

Sonderermittlers Robert Mueller zur Russland-Affäre samt

Ermittlungsakten an das Repräsentantenhaus zu übergeben. Dabei hatte

Mueller ausdrücklich suggeriert, es sei der Kongress und nicht er,

der entscheiden müsse, welche Konsequenzen aus den zehn Instanzen an

Justizbehinderung durch Trump zu ziehen seien. Schließlich sieht die

Verfassung ausdrücklich vor, dass nicht Gerichten, sondern den

Abgeordneten die Aufgabe zufällt, über die Amtsenthebung eines

amtierenden Präsidenten zu entscheiden. Barr blockiert bisher auch

eine Aussage Muellers vor dem Justizausschuss des

Repräsentantenhauses. Gleichzeitig beruft sich Trump auf ein

sogenanntes Exekutiv-Privileg. Damit sollen der Bericht

geheimgehalten und die Befragung von Zeugen durch den Kongress

verhindert werden. Außerdem sorgte der Präsident dafür, dass

Finanzminister Steve Mnuchin die angeforderten Steuerunterlagen

Trumps und seiner Unternehmen herausrückt. Mit diesem Verhalten

stellt sich Trump über die Gesetze und tut so, als müsste er sich

nicht an dieselben Spielregeln halten wie alle anderen Bürger. Damit

demonstriert der Präsident genau die autoritären Züge, vor denen die

Verfassungsväter die junge Demokratie zu schützen versuchten. Die von

Trump ausgelöste Verfassungskrise, in der ein Teil der Regierung den

anderen zu dominieren versucht, ist so etwas wie der ultimative

Stresstest der amerikanischen Demokratie. Deshalb bleibt dem Kongress

nichts anderes übrig, als die Anmaßungen des Präsidenten entschieden

zurückzuweisen. Die Entscheidung des Repräsentantenhauses, Barr wegen

Missachtung des Kongresses zur Rechenschaft zu ziehen, ist der erste

Schritt eines langwierigen Verfahrens. Bisher haben die

demokratischen Institutionen im Wesentlichen dem Druck des

Bewunderers von Diktatoren und absolutistischen Herrschern

standgehalten. Es gibt weiterhin unabhängige Richter, unabhängige

Medien und einen Kongress, der seit dem Mehrheitswechsel im November

seine Kontrollfunktion ausübt. Aber Trump lässt nichts unversucht,

die Institutionen zu schwächen. Die Totalverweigerung einer

Kooperation mit dem Kongress ist der bisher gefährlichste Angriff. Er

hofft, dass die von ihm ernannten Verfassungsrichter dabei mithelfen

werden, das Gesicht der 232 Jahre alten Demokratie in Amerika

nachhaltig zu verändern. Sollten diese Trump tatsächlich erlauben,

sich der Aufsicht durch den Kongress zu entziehen, verwandelte sich

die Verfassungskrise in eine Krise der Demokratie. Deshalb ist die

Lage so ernst.

