Mittelbayerische Zeitung: Der ewige Wladimir / Ein Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg

Für einen echten Neuanfang mit dem Westen ist

Putin schon zu lange im Amt. Dennoch gibt es einen guten Grund, die

Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren.

Wladimir Putin ist mit viel Pomp und Kreml-Gloria in seine vierte

Amtszeit gestartet. Zumindest außerhalb Russlands hat das Interesse

an den Routinen Putinscher Herrschaftsausübung allerdings spürbar

nachgelassen. Ob es sich um die glamourösen Zeremonien des ewigen

Zaren Wladimir handelt, um manipulierte Wahlen oder den nackten

Körperkult des russischen Obermachos: Kaum einer schaut noch hin, sei

es fasziniert oder angewidert. Dabei haben die brutalen Bilder des

vergangenen Wochenendes gezeigt, wie wichtig es ist, weiter

hinzusehen. Wenn Polizisten hemmungslos auf friedlich demonstrierende

Menschen einprügeln, dann sollte man das wenigstens zur Kenntnis

nehmen. Wer die Augen vor der Gewalt nicht mutwillig verschließt, wie

das gerade in Deutschland viele Putin-Verteidiger auf der äußeren

Linken und Rechten leider tun, wird beim Hinsehen schnell erkennen:

Besserung ist in Russland nicht in Sicht, nirgends. Putin hat seine

Entscheidung getroffen, die EU und den Westen insgesamt als Gegner,

wenn nicht als Feind zu betrachten. Und er wird von seiner

Überzeugung auch nicht mehr ablassen, dass dieser Westen ihm

persönlich und Russland im Allgemeinen Böses will. Dazu ist er schon

zu lange im Amt. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Es gibt

durchaus nachvollziehbare Gründe dafür, dass Putin so desillusioniert

und verächtlich über den Westen denkt, wie er es wiederholt zu

Protokoll gegeben hat. Man erinnere sich an den Irak-Krieg, der mit

einer schamlosen Lügenkampagne vorbereitet wurde. Wenig später

tauchten erste Pläne für einen US-Raketenschild in Polen und

Tschechien auf. Hinzu kam die oft dilettantische und mitunter

ignorante Osteuropa-Politik von EU und Nato. Besonders die Art und

Weise, wie die westliche Staatengemeinschaft ihre Erweiterung nach

Osten durchgesetzt hat, zeugte von einer Arroganz, die in Russland

nach der Niederlage im Kalten Krieg tiefe Enttäuschung auslösen

musste. Selbstverständlich hätten EU und Nato dem Kreml kein Veto

einräumen und dadurch das Recht auf freie Bündniswahl souveräner

Staaten untergraben sollen. Aber man hätte viel intensivere Versuche

unternehmen müssen, Russland bei der Neuordnung des alten Kontinents

einzubinden. All das kann und sollte man zu Putins Gunsten durchaus

benennen. Allerdings lässt sich daraus keinerlei Rechtfertigung für

seinen diktatorischen Herrschaftsausbau im Innern und seine

aggressive Außenpolitik samt Krim-Annexion ableiten. Unter dem Strich

stehen Russland und der Westen deshalb zu Beginn von Putins vierter

Amtszeit an einem Punkt, der eigentlich – wieder einmal – nach einem

Reset verlangt, nach einem Neustart. Einen echten Neuanfang wird es

mit Putin als Präsident aber nicht mehr geben. Aus überlangen

Herrschaftszeiten resultiert fast immer ein Machtstarrsinn, der neues

Denken unmöglich macht. Putin und seine Gegenüber im Westen werden

jenes Vertrauen schlicht nicht mehr aufbringen können, das nötig

wäre, um einen ehrlichen Ost-West-Ausgleich anzustreben. In den

kommenden Jahren wird es deshalb besonders wichtig sein, Russland mit

Ruhe, Entschlossenheit und Ausdauer entgegenzutreten und dabei nicht

die Zukunft aus den Augen zu verlieren. Denn irgendwann endet selbst

die längste Ära. Wer aber Einfluss auf die künftigen Beziehungen zu

Russland nehmen will, der darf die Verbindungen im Hier und Jetzt

nicht kappen. Das mag sich abstrakt anhören, lässt sich aber konkret

durchbuchstabieren. Die Krim-Annexion darf nicht akzeptiert werden.

Die Sanktionen müssen gelten, bis die Gründe entfallen. Zugleich

bleibt es alle Anstrengungen wert, Kriege und Konflikte wie in Syrien

durch immer neue diplomatische Initiativen zu entschärfen.

