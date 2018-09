Mittelbayerische Zeitung: Die Kosten? Geschenkt! / Kommentar zu Markus Söders neuen Plänen für Bayern

Die CSU rutscht und schlingert einem – nach

eigenen Maßstäben – Wahldebakel entgegen. 37,8 Prozent, die andere

Parteien in anderen Bundesländern in Freudentaumel versetzen würden,

sind für Söder zu wenig. Andere Umfragen sahen die Partei Ende August

nur noch bei 36 Prozent. Ein Desaster für die Konservativen in

Bayern. Für sie gab es über Jahrzehnte schließlich nur eine relevante

Marke: die absolute Mehrheit. Söders Versuch, die AfD-Wähler mit

markiger Wortwahl – „Asyltourismus“ – wieder einzufangen, ist

gründlich in die Hose gegangen. Seehofer in Berlin tut gerade, was er

kann, um die bürgerliche Mitte zu verschrecken. Was bleibt da noch,

um das Ruder herumzureißen? Genau: Geschenke an die Wähler. Auf

Bayerisch: Freibier für alle! Nicht, dass Söders Pläne schlecht

wären: Das Ein-Euro-Tagesticket im ÖPNV wäre eine feine Sache – wenn

denn die Netze viele Zehntausend weitere Pendler überhaupt noch

aufnehmen könnten. Auch der garantierte Pflegeplatz wäre schön. Nur

leider klappt das schon bei den Krippenplätzen nicht zuverlässig.

Dafür fehlen die Strukturen, das Personal. Ganz davon zu schweigen,

wie der warm einlullende Segen noch finanziert werden kann, sollten

die Steuern irgendwann nicht mehr lustig sprudeln. Schon warnen

Wirtschaftsverbände, dass unser Sozialsystem nur noch durch hohe

Steuerzuschüsse überlebt und viel zu wenig für die Zukunft des Landes

und kommender Generationen getan wird. Soviel Weitsicht kann Söder

sich gerade nicht leisten. Er sorgt für seine eigene politische

Zukunft nach dem 14. Oktober vor.

