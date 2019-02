Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel „Deutschlands große Chance“ von Katia Meyer-Tien zur Energiewende

Skepsis, Hohn und Kritik aus dem In- und

Ausland begleiten die deutsche Energiepolitik seit dem Entschluss,

Atomkraftwerke und bald auch Kohlekraftwerke vollständig durch andere

Energiequellen zu ersetzen. Dass Deutschland es trotz

Milliardeninvestitionen nicht schafft, die selbst gesteckten

Klimaziele bis 2020 zu erreichen, lässt die Kritiker noch lauter

werden. Dabei reicht ein Blick auf die Ereignisse der vergangenen

Wochen, um zu sehen, wie richtig und wichtig die Energiewende ist.

Wenn tausende Schüler Freitag für Freitag für eine bessere

Klimapolitik demonstrieren und Millionen Menschen ein Bürgerbegehren

für mehr Artenschutz unterschreiben, zeigt das, dass Umweltpolitik

längst mehr als ein Nischenanliegen ist. Und wenn die amerikanische

Regierung auf der Münchner Sicherheitskonferenz offen droht, den Bau

der Gaspipeline Nord Stream 2 mit dem Bruch des

Verteidigungsbündnisses zu bestrafen, dann zeigt das, welch gewaltige

Vorteile eine dezentrale, vom Ausland weitgehend unabhängige

Energieversorgung bringen würde. Wenn aber die Unterstützung in der

Bevölkerung für eine zukunftsorientierte Klima- und Energiepolitik so

groß ist, warum formieren sich dann bei nahezu jedem geplanten

Windpark, bei jeder projektierten Stromtrasse oder Photovoltaikanlage

Bürgerinitiativen, die diese verhindern und teils erbittert

bekämpfen? Hier allein das Sankt-Florians-Prinzip – verschon mein

Haus, zünd andere an – zu bemühen, greift zu kurz. Sicher spielt es

eine Rolle, dass im Idealbild einer „schönen Landschaft“ weder

schwarze Solarpanels noch rotierende Windkraftanlagen vorgesehen

sind. Und dass sich wohl jeder daran stört, wird ihm das eigene

Naherholungsgebiet oder gar die eigene Aussicht mit Anlagen zur

Stromgewinnung verbaut. Der abstrakte Verweis auf die gigantische

Naturzerstörung durch den Kohleabbau oder die Risiken eines

Kernkraftwerkes in hundert Kilometern Entfernung verfängt da kaum, zu

nah ist sich jeder selbst. Befeuert aber wird der Protest noch

zusätzlich – und unnötig – durch die scheinbare Willkür mancher

Bauprojekte. Warum beispielsweise ein Solarpark auf einer grünen

Wiese gebaut werden muss, wenn noch tausende Quadratmeter Dachflächen

frei von Photovoltaikanlagen sind, ist kaum vermittelbar. Damit

verschenkt Deutschland Chancen. Ohne den Bau von Solaranlagen,

Stromtrassen und Windkraftanlagen auch in bislang intakten

Naturlandschaften wird die Energiewende nicht gelingen. Eine aktive

Energiewendestrategie, die beispielsweise mit einer

Photovoltaikpflicht für Gebäude zunächst die ohnehin vorhandenen

Potenziale ausschöpft, bevor sie Eingriffe in intakte Ökosysteme

genehmigt, würde aber auf deutlich mehr Akzeptanz stoßen. Und die ist

notwendig, denn langwierige Genehmigungs- und Gerichtsverfahren

verzögern und verteuern den Umstieg auf die neuen Energien. Und sie

lenken ab von den Möglichkeiten, die sich durch die Energiewende

ergeben. Auch für die Industrie, die vor allem um die

Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit des Stromes bangt. Genau

diese Unsicherheit nämlich könnte die Entwicklung jener neuen

Speichertechnologien befördern, die der Schlüssel zum Erfolg der

Energiewende sind: Gelingt es, nicht nur Kernkraft und Kohle

vollständig zu ersetzen, sondern auch die Energie aus Wind und Sonne

zu speichern und jederzeit verfügbar zu machen, wäre die

Versorgungssicherheit der deutschen Haushalte und auch der Industrie

gewährleistet. Deutschland wäre unabhängiger von Gasimporten, sei es

aus Russland, aus Norwegen oder aus den USA. Und deutsche Unternehmen

könnten wieder zum Vorreiter einer echten Zukunftstechnologie werden.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell