Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Sophia/EU-Marineeinsatz: Fehlende Solidarität beendet Sophia von Dr. Daniela Weingärtner

Die EU-Mittelmeermission Sophia wird ab April

keine Schiffe mehr einsetzen und Schleuserbewegungen nur noch aus der

Luft beobachten. Der Beschluss gilt zunächst für sechs Monate, dürfte

aber das endgültige Aus für die Seenotrettung unter europäischer

Flagge bedeuten. Da sich die Mitgliedsstaaten nach wie vor nicht auf

eine gerechte Verteilung der geretteten Menschen einigen können, ist

Italiens Einspruch gegen eine Fortführung nachvollziehbar und

konsequent. Schaut man sich den Arbeitsauftrag und die

Außendarstellung der 2015 gestarteten EU-Mission genauer an, stößt

man rasch auf einen eklatanten Widerspruch. Ihren Namen lieh sich die

Operation von einem Baby, das nach einer Rettungsaktion auf einer

deutschen Fregatte geboren wurde. Das sollte den humanitären Aspekt

herausstreichen. Die Aufgabenbeschreibung hingegen stellt die

Bekämpfung von Schleusern und die Zerstörung ihres Geschäftsmodells

an erste Stelle. Deshalb versuchte die EU-Außenbeauftragte Federica

Mogherini die Regierung ihres Heimatlandes Italien mit dem Argument

umzustimmen, auch dank Sophia sei die Zahl der über die zentrale

Mittelmeerroute nach Europa gelangenden Flüchtlinge um über 80

Prozent gesunken. Natürlich wissen sowohl Mogherini als auch die

rechtspopulistische Regierung in Rom, dass nicht die im Mittelmeer

kreuzenden Schiffe unter europäischer Flagge die Flüchtlinge

abschrecken, sondern die brutalen Zustände in libyschen

Auffanglagern. Sophia hat, wenn man Augenzeugenberichten und einer

Untersuchung des britischen Oberhauses glaubt, eher Magnetwirkung.

Wer es in internationale Hoheitsgewässer geschafft hat, kann sich

glücklich schätzen, wenn ihn ein europäisches Schiff an Bord holt und

sicher in einen italienischen Hafen bringt. Es ist auch dieser

Unehrlichkeit und Widersprüchlichkeit geschuldet, dass die Mission

nun aufgegeben wird. Man sollte nicht vergessen, dass es ursprünglich

Italien war, das auf eigene Kosten und unter eigener Regie eine

Mittelmeermission startete, um das große Sterben vor der eigenen

Küste zu beenden. Die Europäer kamen erst zu Hilfe, als die Kosten

für das Unternehmen der italienischen Regierung über den Kopf

wuchsen. Es wäre nur konsequent, wenn auch die Belastungen, die aus

der Aufnahme und Versorgung der geretteten Menschen entstehen, fair

unter allen EU-Mitgliedern aufgeteilt würden. Stattdessen gab es nach

jeder Rettungsaktion unwürdiges Geschacher darum, wo die Menschen an

Land gehen könnten und wer sie aufnehmen würde. Man muss kein Freund

der italienischen Regierung sein, um anzuerkennen, dass ihr Veto zur

Fortführung von Sophia nicht aus heiterem Himmel kommt. Vorangegangen

war der wiederholte Appell an die anderen Mitgliedsstaaten, sich bei

Rettungsaktionen solidarischer zu verhalten. Mangelnde Bereitschaft

dazu ist einer der Gründe, warum Matteo Salvinis Lega mit ihren

europafeindlichen Sprüchen bei Wahlen einen Erfolg nach dem anderen

einfährt. Europas Antwort kann nur eine konsequent gemeinschaftliche

sein. In einer EU ohne Binnengrenzen sind Alleingänge bei Grenzschutz

und Flüchtlingspolitik absurd. Wer sich weigert, das anzuerkennen,

hat in der Gemeinschaft auf Dauer nichts verloren. Doch das schreibt

sich leichter, als es sich umsetzen lässt. Die EU ist durch die in

fast allen Mitgliedsstaaten erstarkenden nationalen Bewegungen und

die quälende Brexitdebatte in ihrer Substanz so ausgehöhlt, dass sie

auf absehbare Zeit nicht die Kraft aufbringen wird, sich von Ländern

zu trennen, die die europäische Idee nicht teilen. Stattdessen werden

nationale Alleingänge zunehmen. Operation Sophia ist da wohl nur ein

Vorgeschmack.

