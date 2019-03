Rheinische Post: Kommentar: Ein langer und harter Kampf

Das fast fertiggestellte Lagebild des

nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts zeigt eine erschreckende

Entwicklung: Mehr als 100 kriminelle arabische Clans haben sich im

Land breitgemacht. Und das seit Jahrzehnten unbehelligt von Behörden

und Politik, die nur zugesehen oder weggeguckt haben – weil sie

vermutlich die verfehlte Integrationspolitik nicht wahrhaben wollten.

Gleichwohl muss man an dieser Stelle festhalten, dass die

Sicherheitsbehörden endlich aufgewacht sind und den Kampf gegen die

Clans aufgenommen haben. Dafür werden eine Menge Ressourcen benötigt,

die an anderer Stelle in der Verbrechensbekämpfung fehlen werden.

Aber es müssen Prioritäten gesetzt werden, will man die

Clankriminalität eindämmen. Die Razzien und die Erstellung des ersten

Lagebildes über arabische Großfamilien sind zwar kleine, aber

wichtige und richtige erste Schritte, denen viele folgen müssen. Es

wird ein langer und schwerer Kampf werden. Und ob ihn die deutschen

Behörden überhaupt gewinnen können, steht angesichts der enormen

Stärke der Großfamilien überhaupt nicht fest. Deren Mitgliederzahl in

NRW liegt nach polizeiinternen Schätzungen im mittleren fünfstelligen

Bereich. Und die Clans sind untereinander gut vernetzt.

