Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zuÖzil: Ein Scherbenhaufen von Christian Kucznierz

Wir haben in Deutschland ein

Integrationsproblem. Wer das leugnet, hat noch nie genau hingesehen

oder hingehört, wie Deutsche über Nicht-Deutsche reden – oder mit

ihnen. Er hat auch nicht genau aufgepasst, wie viele Menschen mit

Migrationshintergrund auch in der zweiten oder dritten Generation

nicht in Deutschland angekommen sind – oder wie ihnen die Ankunft

schwer gemacht wird. Diese Probleme gibt es nicht erst, seit Mesut

Özil sie nun als Grund für seinen Rückzug aus der

Fußballnationalmannschaft angegeben hat. Tragisch an der Causa Özil

ist, dass er zurecht als Musterbeispiel für Integration galt, als

Vorbild, aber auch als Beispiel dafür, wie schwer es für Menschen mit

Migrationshintergrund immer noch ist, in Deutschland akzeptiert zu

werden. Und nun hat er, das Vorbild, das Thema Integration für seine

Zwecke instrumentalisiert – und sich instrumentalisieren lassen. Der

Anruf des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei Özil,

in dem er sich hinter dessen Entscheidung gestellt hat, beweist das.

Wenn Özil wirklich vorhatte, mit seinem Rücktritt die

Integrationsdebatte in Deutschland zu befeuern, dann hat er ihr

spätestens jetzt einen Bärendienst erwiesen. Es gibt Rassismus in

Deutschland, und der ist in diesen Wochen und Monaten mit einer

Heftigkeit zutage getreten, die man nicht für möglich gehalten hat.

Da skandieren Menschen ernsthaft öffentlich, man möge Flüchtlinge

ertrinken lassen. Es gibt diesen Rassismus aber auch im Alltag.

Zurecht schreibt Özil, wenn das Team gewinne, sei er Deutscher, wenn

nicht, Immigrant. Diesen Vorwurf, nur dann der gute Migrant zu sein,

wenn man die Erwartungen erfülle, kennen nicht nur Sportler. Die

Zeitungen sind im Moment voller Geschichten von Menschen, die diese

Alltagsdiskriminierung belegen – etwa im Beruf, aber auch bei der

Wohnungssuche. Manchmal reicht nur der falsche Nachname, um komisch

angeschaut und dumm angesprochen zu werden. Es ist unbestritten, dass

sich in die Kritik an Özil eine Art von rassistischer Hetze gemischt

hat, die viele viel eher und viel heftiger reagieren hätte lassen,

als den Ex-Nationalspieler, der wochenlang schwieg. Zu urteilen, ob

dieses Warten taktisch war oder nicht, verbietet sich für jeden, der

noch nie Opfer einer Hetz- und Hasskampagne gewesen ist, wie Özil sie

erfahren hat. Was aber nicht stimmt, ist, dass die Kritik an Özil

unberechtigt ist. Der Anruf Erdogans zeigt genau das. Der türkische

Präsident ist an einer Spaltung wenn nicht der deutschen, dann

zumindest der deutsch-türkischen Gesellschaft interessiert, weil sie

ihm hilft, Wahlen zu gewinnen. Zur Erinnerung: Die Ergebnisse für

Erdogan bei Türken in Deutschland waren höher als im eigenen Land.

Wir haben Defizite in der Integration in Deutschland, weil die

Politik dieses Land nie als Einwanderungsland definiert hat.

Integration ist ein Schlagwort geblieben, das nie mit Inhalten

gefüllt wurde. Wann ist ein Mensch bei uns integriert? Wenn er sich

den Werten des Grundgesetzes verpflichtet fühlt und den Regeln

unseres Zusammenlebens entspricht? Das gilt für viele

türkischstämmige Menschen, die trotzdem Erdogan gewählt haben. Macht

sie das zu schlechten Deutschen oder guten Türken? Die Tatsache, dass

sich solche Fragen stellen, spielt Nationalisten in die Hände,

Erdogan ebenso wie der AfD. Wir können in Deutschland gerne über Wege

zu einer gelungenen Integration sprechen und wir müssen dringend über

Alltagsrassismus diskutieren. Aber das müssten wir schon lange. Und

nicht erst, weil ein Fußballer seinen Fehler nicht eingestehen will

und lieber eine Debatte lostritt, die durch die Dummheit, ein Foto

mit einem Despoten zu machen, nicht im Geringsten gerechtfertigt ist.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell