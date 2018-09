Mittelbayerische Zeitung: Smartphone auch mal abschalten / Auf sein Mobiltelefon will wohl keiner mehr verzichten. Wir haben uns abhängig gemacht – und sollten dringend gegensteuern.Von Louisa Knobloch

Haben Sie heute schon auf Ihr Smartphone

geschaut? Für viele Menschen ist ihr Mobiltelefone das erste, was sie

nach dem Aufstehen in die Hand nehmen und das letzte, was sie vor dem

Zubettgehen auf den Nachttisch legen. Wir schauen, ob neue

WhatsApp-Nachrichten oder Mails eingegangen sind oder was auf

Facebook, Instagram oder Twitter los ist. Die Geräte haben unsere

Gesellschaft, unser Verhalten verändert – und das in gerade einmal

gut zehn Jahren: 2007 kam das erste iPhone auf den Markt. Zugegeben,

die Geräte sind wirklich praktisch. Mails checken, mit Freunden

kommunizieren, die neuesten Nachrichten lesen, Musik abspielen, Fotos

machen, Videos aufnehmen und bearbeiten – die immer leistungsfähiger

werdenden Geräte sind ein komplettes mobiles Büro. Für jeden Bedarf

gibt es die passende App. Langeweile auf Bus- oder Bahnfahrten?

Fehlanzeige. Mit dem Smartphone stehen alle Möglichkeiten offen –

vorausgesetzt, der Akku ist geladen und WLAN verfügbar. Die negativen

Folgen, über die Manfred Spitzer in seinem neuen Buch „Die

Smartphone-Epidemie“ schreibt, wurden bislang eher wenig beachtet.

Man kann dem Ulmer Psychiatrie-Professor vorhalten, dass er mit

seinen plakativen Thesen den Verkauf seiner Bücher ankurbeln will –

nachdenklich machen seine Argumente auf jeden Fall. Auch wenn die

meisten Menschen von sich weisen würden, smartphonesüchtig zu sein –

aus dem Alltag gibt es genug Beispiele für fragwürdiges und

bedenkliches Verhalten: Paare oder Freunde sitzen sich im Restaurant

gegenüber und jeder schaut nur auf sein Smartphone. Persönliche

Gespräche werden sofort rüde unterbrochen, sobald das Smartphone in

der Tasche klingelt. Unfälle passieren, weil Autofahrer auf ihrem

Smartphone tippen oder Fußgänger mit Blick nach unten als „Smombie“

über die Straße gehen. Und beim Versuch, an spektakulären Orten

Selfies zu machen, stürzen immer wieder Menschen in den Tod. Die

heutigen Kinder und Jugendlichen sind die erste

Smartphone-Generation. Sie gehen technisch souverän mit den Geräten

um – doch eine kompetente, verantwortungsvolle Nutzung haben die

meisten nicht gelernt. Von wem auch? Die meisten Eltern sind leider

schlechte Vorbilder. Erst kürzlich organisierte ein siebenjähriger

Junge in Hamburg eine Demo unter dem Motto „Spielt mit MIR! Nicht mit

Euren Handys!“ Später kehrt sich das Problem oft um und Eltern

streiten mit ihren Teenagern darum, dass der Abendbrot-Tisch

handyfreie Zone bleibt. Die Jugendlichen verbringen einer Studie

zufolge im Schnitt drei Stunden pro Tag mit sozialen Medien wie

WhatsApp, Instagram oder Snapchat. Die Angst etwas zu verpassen –

Fear of missing out, kurz FOMO – setzt die Jugendlichen unter Druck.

Mit zunehmender Nutzung sozialer Netzwerke (meist über das

Smartphone) steigen Unzufriedenheit und das Risiko, eine Depression

zu entwickeln. Follower, Likes und Kommentare ersetzen die echte

Zuneigung und menschliche Wärme von Offline-Beziehungen. Bedenklich

ist auch die zunehmende Ich-Zentriertheit: „Schaut mal, mein tolles

Essen“ oder „Mein toller Urlaubsort“ verkünden die Bilder. Wohl keine

andere Generation vorher hat so viele Fotos von sich selbst gemacht.

Spitzer sieht im Ersatz realer sozialer Kontakte durch

Bildschirmmedien einen Grund dafür, dass die Empathie in der

Gesellschaft abnimmt. Smartphones wieder abzuschaffen oder

Jugendliche komplett davon fernzuhalten, ist illusorisch. Wichtig

ist, sich der Risiken bewusst zu werden und zu einem guten

Nutzungsverhalten zu kommen, mit dem wir auch der nächsten Generation

ein Vorbild sein können. Das Smartphone hat einen Aus-Schalter. Wir

sollten ihn öfter benutzen.

