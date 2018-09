Rheinische Post: Kommentar: Mal den Fuß vom Gas nehmen

Der starke Anstieg psychischer Erkrankungen ist

ein klares Indiz für die Stresszunahme am Arbeitsplatz. Sie sind

heute die zweitwichtigste Ursache für Krankschreibungen. Wachsender

Leistungs-, Kosten- und Zeitdruck bei zugleich älter werdenden

Belegschaften hinterlassen ihre Spuren. Der volkswirtschaftliche

Schaden ist bereits deutlich angestiegen, und die Unternehmen dürften

das spüren. Immer mehr Leistung zu verlangen, kann sich für ein

Unternehmen am Ende weniger rechnen, als den Fuß auch mal vom

Gaspedal zu nehmen und für ein entspannteres Umfeld zu sorgen. Eine

neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt,

dass Vollzeit-Arbeitskräfte durchschnittlich deutlich mehr arbeiten,

als in Tarif- oder Arbeitsverträgen üblicherweise vorgesehen ist. Bei

Männern beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 43,8, bei

Frauen 41,8 Stunden. Alle würden ihre Arbeitszeit gerne reduzieren.

Zudem klagen Mitarbeiter häufig über Stress, wenn ihre Arbeit nicht

wertgeschätzt wird, sie zu wechselnden Zeiten eingesetzt werden und

sie selbst zu wenig Einfluss auf ihre Tätigkeit haben. Für mehr

Transparenz, Wertschätzung und konstantere Arbeitszeiten zu sorgen,

kostet wenig, könnte die Schäden aber erheblich reduzieren.

