Mittelbayerische Zeitung: Trumps zweite Staffel / Der US-Präsident will es 2020 noch einmal wissen. Mit seiner giftigen Kampagne zielt er auf Amerikas Wutbürger. Von Karl Doemens

Vier Jahre ist es her, dass ein gnadenloser

Populist und Selbstdarsteller die goldene Rolltreppe im New Yorker

Trump-Tower herunterfuhr und unten vor den Kameras Alarm schlug:

„Unser Land ist in ernster Gefahr“, warnte er vor chinesischer

Wirtschaftskonkurrenz und „mexikanischen Vergewaltigern“, die das

Land angeblich bedrohten. „Der amerikanische Traum ist tot“, sagte

Donald Trump: „Aber als Präsident werde ich ihn wiederbeleben.“ Mit

genau derselben Masche bewirbt sich der 73-Jährige nun um den

Wiedereinzug ins Weiße Haus. Und seine Anhänger fiebern der zweiten

Staffel des Polit-Dramas entgegen. Von seinen damaligen Versprechen

hat Trump nur wenig eingelöst: Die Einwanderung aus dem Süden, die er

mit einer „wunderbaren Mauer“ stoppen wollte, erreicht gerade

Rekordniveau. Der Handelskrieg mit China schadet den amerikanischen

Farmern. Im Nahen Osten droht ein Krieg, den der Isolationist

unbedingt vermeiden wollte. Die Straßen im mittleren Westen

verkommen, während sich das gigantische Infrastrukturpaket als Fata

Morgana entpuppt. Und die Steuerreform hat zwar den Unternehmen

geholfen, aber die Kluft zwischen Arm und Reich noch weiter geöffnet.

In der nächsten Amtszeit will Trump offenbar wenig anders machen.

Seine Rede zum Kampagnenstart in Orlando vergangene Woche enthielt

jede Menge Selbstlob, aber keine konkreten Ziele. Die Basis des

Präsidenten stört das nicht: Die Mehrheit der republikanischen Wähler

steht in Umfragen unverdrossen hinter Trump, seine Kritiker im

Kongress sind verstummt, und einen ernsthaften parteiinternen

Konkurrenten um das höchste Amt im Staat gibt es nicht. Das mag

verwundern. Doch offensichtlich geht es seinen Anhängern weniger um

Inhalte, als um ein Zeichen: Trump ist ihr ausgestreckter

Mittelfinger für das System, von dem sie sich ungerecht behandelt und

marginalisiert fühlen. Der Milliardär gibt den Rächer der Enterbten

und kaschiert seinen Egotrip mit finsteren Ressentiments und

konservativen Schlagwörtern als Kulturkampf gegen die Mächte des

Bösen. Solange die Wirtschaft gut läuft, scheint das zynische

Illusionstheater bei seiner Fangemeinde zu verfangen. Trotzdem haben

die Demokraten eine gute Chance, im Herbst des nächsten Jahres das

Ruder herumzureißen. Die Konjunktur in den USA zeigt erste

Schleifspuren. Und selbst in den internen Umfragen des Weißen Hauses

rangiert der Präsident derzeit hinter dem aussichtsreichsten

demokratischen Herausforderer Joe Biden. Das sind Momentaufnahmen.

Doch noch verfügt Trump über einen Amtsbonus, während Herausforderer

wie Pete Buttigieg oder Elizabeth Warren ihre mediale Präsenz noch

ausbauen müssen. Gleichwohl hat Trump nie über seine eingeschworene

rechte Basis hinausgestrahlt. Auch die Rede in Orlando zielte nur

darauf ab, die Kernklientel bei Stimmung zu halten. In seinem

ressentimentbehafteten und streckenweise regelrecht giftigen Vortrag

gab es keine präsidiale Geste. Trump will spalten, nicht versöhnen.

Das sichert ihm den Zuspruch seiner hartgesottenen Anhänger. Es

eröffnet aber zugleich Perspektiven für die Demokraten. Eine

Schlammschlacht mit dem Präsidenten wird sie nicht weiterbringen.

Noch schlimmer wäre es, wenn sich ihre 23 Kandidaten im Vorwahlkampf

gegenseitig zerfetzen. Stattdessen müssen die Bewerber konkrete

politische Angebote für die Unentschlossenen und Wechselwähler

entwickeln, ohne dabei ihre eigenen Anhänger zu enttäuschen. Das ist

ein schwieriger Spagat. Doch wenn es gelingt, das anständige Amerika

zu mobilisieren und vor allem in den Swing-States, die mal

demokratisch und mal republikanisch wählen, genügend Menschen an die

Urnen zu bringen, kann eine Mehrheit durchaus zustande kommen. Dann

wäre der Spuk in 17 Monaten vorbei – aber nur dann.

