Mittelbayerische Zeitung: Um Köpfe und Profile. Beim Kandidatenrennen um den CDU-Vorsitz geht es auch um die künftige Ausrichtung der Partei sowie darum, wer künftig Kanzler sein könnte. Von Reinhard Zweigler

Es tut sich Unerwartetes in der CDU. In vier

Jahrzehnten unter Helmut Kohl und Angela Merkel waren die

Christdemokraten zu einem gefügigen Kanzler-Wahlverein kleingemacht

worden. Unter dem Druck der politischen Veränderungen, krachender

Wahlverluste, einer unzufriedenen Basis hat der Wind der

Veränderungen nun auch die Partei Konrad Adenauers erfasst. Die

Langzeit-Vorsitzende Angela Merkel hat das erkannt und mit ihrer

Rückzugsankündigung den Weg frei gemacht für einen in der CDU kaum

für möglich gehaltenen Wettbewerb um den Vorsitz. Jahrzehntelang war

dieser Posten, verbunden mit der Aussicht auf das Kanzleramt, in

Hinterzimmern ausgekungelt und dann dem staunenden Parteivolk

präsentiert worden. CDU-interne Palastrevolutionen, wie sie Angela

Merkel im Zuge der Spendenaffäre an die Spitze katapultierten, waren

die Ausnahme. Gegen die erstaunlich auswahlfreudige CDU mit ihrer

flotten Kandidatenkür quer durchs CDU-Land sieht die CSU indes

ziemlich alt aus. Bei den Christsozialen folgt am 19. Januar auf dem

CSU-Parteitag dem ergrauten politischen Alphatier Horst Seehofer der

neue starke Mann Markus Söder nach. Mit einer wirklichen Auswahl

zwischen Personen und Konzepten, vielleicht sogar noch einer Frau an

der Spitze, hat es die CSU nicht so. Der Wind der Veränderung ist

hier, trotz der Wahlklatsche vom 14. Oktober, doch nur ein laues

Lüftchen. In der CDU freilich wirkte der Amtsverzicht Merkels vor

knapp vier Wochen fast wie eine Befreiung, wie das Durchlüften eines

Zimmers, in dem lange geraucht worden war. Die Kanzlerin und

Parteichefin aus dem Osten Deutschlands wurde so lange beklatscht und

hofiert, wie sie Wahlerfolge einfuhr. Aber ihre Anhängerschar ist,

nicht erst seit der Flüchtlingskrise, kleiner geworden. Die einstige

Volkspartei CDU wurde bei den letzten Wahlen empfindlich abgestraft,

so dass über kurz oder lang sogar der Verlust der Macht im Bund

drohte. Die neue politische Situation setzte nun jedoch ungeahnte

Kräfte frei. In der CDU wird diskutiert, gefragt, gestritten, gewogen

und gewertet. Es werden Sympathiepunkte für die einen sowie

Misstrauensvoten für den anderen oder die andere vergeben. So wie im

normalen Leben auch. Mit der Noch-Generalsekretärin Annegret

Kramp-Karrenbauer, dem politischen Wiedereinsteiger Friedrich Merz

und Gesundheitsminister Jens Spahn stehen drei veritable Kandidaten

um den Parteivorsitz zur Auswahl. Jeder von ihnen hat seine Stärken

und Schwächen. Doch es geht dabei nicht nur um Personen, sondern auch

um das künftige politische Profil und die Ausrichtung der Partei, die

schon sehr lange in Deutschland regiert hat und auch weiter regieren

will. Wenn man die Bewerber in ein Raster pressen würde, wäre

Kramp-Karrenbauer eher diejenige, die Merkels Kurs der Mitte, man

könnte auch sagen der Sozialdemokratisierung, mit den geringsten

Korrekturen fortsetzen würde. Das ist ein Vorzug, aber zugleich auch

eine Schwäche der Saarländerin. Aber mit AKK weiß man, was man hat.

Für Überraschungen stünden dagegen eher Merz und Spahn. Dem

Einkommens-Millionär aus dem Sauerland sollte man bei seinem

Wiedereinstieg in die Politik allerdings nicht vorwerfen, dass er in

der privaten Wirtschaft Erfolg hatte. Der begnadete Redner Merz

agiert derzeit allerdings noch wie schaumgebremst auf der

Polit-Bühne. Dass er etwas von Wirtschaft und Steuern versteht,

sprechen ihm nicht einmal seine Kritiker ab. Doch welche

sozialpolitischen Weichen ein CDU-Chef Merz stellen würde, ist

weithin unklar. Dasselbe trifft auf Jens Spahn zu, den ehrgeizigsten

und jüngsten im Bewerbertrio. Der Münsterländer dürfte allerdings nur

geringe Chancen haben, Merkel nachzufolgen. Die CDU und das Land

erleben so oder so spannende Wochen.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell