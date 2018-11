Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik – Lehrermangel: Seit Schuljahresbeginn kein Chemie- und kein Biologieunterricht

In Sachsen-Anhalt spitzt sich der Unterrichtsausfall

wegen Lehrermangels zu. Vor allem Schulen auf dem Land leiden

besonders stark unter dem Lehrermangel. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe) mit Verweis

auf einen Brief von Eltern und Schülern der Sekundarschule Bodfeld in

Elbingerode im Harz an Landtagsabgeordnete. Laut Zeitung fallen dort

bereits seit Schuljahresbeginn für die Klassen 7 und 8 der Unterricht

in den Fächern Chemie und Biologie aus, Physik wurde auf eine einzige

Wochenstunde gekürzt, der Unterricht in Religion und Ethik ist

halbiert. Woche für Woche fehlten demnach rund 70 Unterrichtsstunden.

Grund der Ausfälle: Mehrere Lehrer gingen planmäßig und lange

absehbar in den Ruhestand, das Landesschulamt konnte dennoch keinen

Ersatz finden – nicht zum Schuljahresbeginn und auch nicht jetzt.

Massenhaft fehlen Lehrer laut Zeitung nicht nur im Harz, sondern auch

in der Altmark und im gesamten Osten des Landes. Es trifft aber auch

einzelne Stadtteile in den drei Großstädten Halle, Magdeburg und

Dessau-Roßlau. Obwohl die Zahl der Lehrer auf dem Papier steigt, ist

die rechnerische Unterrichtsversorgung zuletzt auf 99,4 Prozent

abgesackt. Um den vorgeschriebenen Unterricht vollständig zu

erteilen, wären 103 Prozent nötig. Das Bildungsministerium würde gern

mehr Lehrer einstellen, der Markt ist jedoch leer gefegt. Das Land

hat seine Schulen längst für Seiteneinsteiger ohne

Lehramts-Ausbildung geöffnet. Ihr Anteil steigt schnell: Waren es bei

der Ausschreibungsrunde im April noch 23 Prozent, liegt er jetzt

schon bei 37 Prozent. Unter den Bewerbern stellen die

Seiteneinsteiger bereits die Mehrheit. So suchte das Land zuletzt

mehr als 100 Lehrer für Sekundar- und Gemeinschaftsschulen. Nach

Informationen der Zeitung konnten lediglich neun Bewerber das früher

zwingend notwendige Staatsexamen im Lehramt vorweisen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell