Mitteldeutsche Zeitung: Neue Masche der „Planenschlitzer“ in Sachsen-Anhalt: Diebe setzen Trucker mit Gas außer Gefecht

„Planenschlitzer“-Banden halten die Polizei in

Mitteldeutschland in Atem. Die Diebe werden gerissener, die Schäden

immer höher. Allein im laufenden Jahr registrierte Sachsen-Anhalts

Landeskriminalamt (LKA) 478 Fälle – damit war im Mai schon fast der

bisherige Rekordwert von 2017 erreicht (613). Die Täter stahlen seit

Januar Waren im Wert von 2,3 Millionen Euro, auch damit ist beinahe

der Vorjahreswert erreicht (drei Millionen Euro). Das berichtet die

in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe).

Eine in Mitteldeutschland neue Masche wühlt die Transportbranche

besonders auf. Im vergangenen Jahr registrierte das LKA Vorfälle,

in denen bestohlene Lastwagen-Fahrer über Übelkeit und Kopfschmerzen

klagten. Sie äußerten den Verdacht, in ihre Fahrerkabinen sei nachts

Gas eingeleitet worden, um sie handlungsunfähig zu machen. „Ob

tatsächlich ein Gas verwendet wird, ist meist nicht nachzuweisen“,

sagte LKA-Sprecher Andreas von Koß der Zeitung. Aufgrund der Indizien

hält die Polizei dies aber für plausibel. „Die Fahrer klagen über

Kopfschmerzen und Übelkeit, lehnen aber eine ärztliche Untersuchung

meist ab.“ 2017 seien vier Gas-Verdachtsfälle in Sachsen-Anhalt

bekannt geworden. Aufgrund der steigenden Gefahr durch

Planenschlitzer – und zwar bundesweit – reagiert das LKA: In

Sachsen-Anhalt startet im Juli das Projekt „Cargo“, das

deutschlandweit sämtliche Planenschlitzer-Fälle koordinieren und

auswerten wird. Geplant ist eine länderübergreifende Datenbank und

die Koordinierung der Ermittlungen auf nationaler Ebene. Auch die

internationale Zusammenarbeit der Polizei soll besser werden. „Eine

Kooperation mit osteuropäischen Partnern ist geplant“, sagte von Koß

dem Blatt.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell