Mitteldeutsche Zeitung: Plagiatsaffäre Grüne spielt Textklau herunter

Sachsen-Anhalts Grünen-Vorsitzende Britta-Heide

Garben hat in der Affäre um kopierte Texte Aussagen zu eigenem

Fehlverhalten eingeschränkt. Das berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Am Dienstag hatte Garben

MZ-Recherchen bestätigt, dass Blogbeiträge unter ihrem Namen fast

vollständig aus Texten Anderer bestanden. Am Mittwoch äußerte sie

sich weniger selbstkritisch. Beim Zitieren habe sie „technische

Fehler“ gemacht, sagte sie. Zu Details wollte sie sich nicht äußern.

Unterdessen geraten auch andere Leistungen Garbens unter Verdacht –

etwa ihre Abschlussarbeit an der Hochschule Anhalt in Bernburg. „Die

Gremien der Hochschule Anhalt werden nach der Semesterpause beraten,

ob eine erneute Prüfung der Arbeit notwendig ist“, sagte

Hochschulpräsident Jörg Bagdahn am Mittwoch. Wegen eines

Sperrvermerks ist die akademische Arbeit derzeit nicht öffentlich

zugänglich. Garben hatte in Bernburg von 2010 bis 2014 ein

Fernstudium im Fach Agrarmanagement absolviert.

