Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Brandschutz Immer mehr Fehlalarme von Rauchmeldern nerven die Feuerwehr

Fehlalarme von Rauchmeldern sind in Sachsen-Anhalt

an der Tagesordnung. Häufiger als je zuvor rücken Feuerwehren

vergeblich an. Bis zu 20 Mal am Tag fahren Löschfahrzeuge los, ohne

dass es tatsächlich irgendwo brennt, erfuhr die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe). Allein im Harz kommt es

wöchentlich zu mindestens sechs bis sieben überflüssigen

Großeinsätzen. Ohne Not ist unter anderem auch die nur 17 Mitglieder

zählende Wehr in Braunsdorf bei Wittenberg in diesem Jahr schon zu

70 Blaulicht-Fahrten ausgerückt. Grund sind häufig Rauchmelder oder

automatische Brandmeldeanlagen, die falsch installiert wurden. „Für

die Kameraden wirken solche Vorfälle auf die Dauer frustrierend“,

sagt Kai-Uwe Lohse, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes.

Fehlalarme gehen nach seinen Worten auch deshalb an die Substanz,

weil landesweit mehrere tausend ausgebildete Brandschützer fehlen.

