Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Regionalbahnverkehr Bahnbetreiber Abellio muss sich Lokführer leihen

Um am Sonntag den Betrieb auf weiteren 16 Bahnlinien

in Sachsen-Anhalt aufnehmen zu können, muss sich der Zugbetreiber

Abellio Lokführer ausleihen. Das berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). 35 Arbeitskräfte kämen

vorübergehend von einem Schwesterunternehmen in Stuttgart sowie unter

anderem von Leiharbeitsfirmen, sagte ein Abellio-Sprecher. Nach

MZ-Informationen hat auch die Deutsche Bahn Mitarbeiter an Abellio

ausgeliehen. Das Unternehmen hat seit Monaten Personalprobleme. Für

die zusätzlichen Strecken, das sogenannte Dieselnetz, sind 180

Lokführer nötig.

