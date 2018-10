Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Schienenverkehr Bahnbetreiber Abellio sucht händeringend Lokführer

Das Bahnunternehmen Abellio kämpft mit akuten

Personalproblemen. Die Tochter der niederländischen Staatsbahn wird

vom 9. Dezember an auch das sogenannte Dieselnetz Sachsen-Anhalt

betreiben, zu dem 16 Strecken gehören. Abellio sucht jedoch noch

immer Lokführer und Zugbegleiter, berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe). Rund 180 Lokführer braucht

Abellio demnach für die zusätzlichen Strecken. 170 Arbeitsverträge

sind nach Unternehmensangaben unterschrieben. Eingerechnet sind aber

auch 50 Quereinsteiger, die eine neunmonatige Umschulung durchlaufen.

Zwei der vier Kurse enden zudem erst im Januar und damit zu spät für

den Fahrplanwechsel im Dezember. Abellio will die Lücke nun mit

ungewöhnlichen Mitteln schließen: Übergangsweise sollen Lokführer aus

Stuttgart geholt werden.

