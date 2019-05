Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Soziales Heimaufsicht prüft Preissprünge in Altenheimen

Halle – Die teils kräftige Preissprünge in der

Altenpflege beschäftigen derzeit die Heimaufsicht in

Sachsen-Anhalt. Allein im laufenden Jahr prüfte das

Landesverwaltungsamt 20 Beschwerden zu elf Heimen im Land, berichtet

die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montagausgabe). Der

Protest von Heimbewohnern und Angehörigen beziehe sich auf

Einrichtungen „in ganz Sachsen-Anhalt“ und betreffe „private und

frei-gemeinnützige Träger“, sagte Behördensprecherin Gabriele Städter

dem Blatt. Die Behörde habe auch bereits vereinzelte Verstöße

festgestellt – in diesen Fällen hatten Betreiber ihre

Informationspflichten im Vorfeld der Preiserhöhungen verletzt, so

Städter. Ohnehin stehen viele Senioren und Familien aufgrund

kräftiger Preissteigerungen in den vergangenen zwei Jahren vor

Problemen. Zuletzt hatte die MZ über einen Fall in Halle berichtet,

in dem die Kosten einer Bewohnerin allein seit Jahresbeginn um 600

Euro auf 1 650 Euro gestiegen waren.

