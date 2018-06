Mitteldeutsche Zeitung: Sonderermittler Neue Personalie im Fall Oury Jalloh

Sachsen-Anhalts Koalitionsfraktionen haben sich auf

einen gemeinsamen Auftrag zur Aufklärung des Todesfalls Oury Jalloh

verständigt. Als Quasi-Sonderermittler werden der Rechtsanwalt Jerzy

Montag (Grüne) und der ehemalige Generalstaatsanwalt Manfred Nötzel

eingesetzt. Das geht aus der schriftlichen Einigung hervor, die der

in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung vorliegt und über die

sie in ihrer Donnerstag-Ausgabe berichtet. Noch im April war statt

Nötzel der frühere Bundesverfassungsrichter Herbert Landau im

Gespräch. Er habe mittlerweile zurückgezogen, heißt es aus

Koalitionskreisen. CDU, SPD und Grüne werden ihr Vorhaben zur

Aufklärung des Todesfalls am Dienstag im Landtag vorstellen. Jalloh

war 2005 unter ungeklärten Umständen in einer Dessauer Polizeizelle

verbrannt. Mit Montag und Nötzel sollen nun zwei Top-Juristen alle

Akten zum Fall prüfen. Montag hat bereits als Sonderermittler im

Auftrag des Bundestages Teile des NSU-Komplexes untersucht. Nötzel

ist langjähriger Fachmann für Wirtschaftskriminalität, zwang Firmen

wie Siemens und MAN zu Millionenzahlungen. Im Fall Oury Jalloh prüft

derzeit die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg eine Wideraufnahme der

Ermittlungen. Sobald dies abgeschlossen ist, sollen die

Sonderermittler aktiv werden dürfen und alle vertraulichen Akten

sowie Landtagsdokumente sichten. „Zum sachdienlichen Verständnis der

Akten und der Todesumstände können die Berater hierfür ihnen

erforderliche Gespräche führen“, heißt es im Beschluss der

Fraktionen. Sie wollen auch, dass vor allem das Justiz- und das

Innenministerium die Arbeit unterstützen. CDU, SPD und Grüne nennen

auch konkrete Fragen, denen die Sonderermittler verstärkt nachgehen

sollen. Unter anderem: Gibt es noch offene Ermittlungsansätze? Wurden

Ermittlungsbehörden beeinflusst? War es nach nachvollziehbar, dass

die Staatsanwaltschaft Halle die Ermittlungen im Todesfall

einstellte, obwohl der Dessauer Oberstaatsanwalt einen Mord durch

Polizisten für wahrscheinlich hielt? Und nicht zuletzt: Wurde mit den

Beweismittel ordentlich gearbeitet?

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell