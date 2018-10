Mitteldeutsche Zeitung: Vereinsleben/Flüchtlinge Landesregierung ist verärgert, weil Gartenvereine Migranten ausschließen

Aufnahmestopps für Migranten in Kleingartenvereinen

sorgen für Ärger bis in Sachsen-Anhalts Landesregierung hinein. Es

geht um zwei Vereine in Dessau-Roßlau, die ausländische Pächter

abweisen, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Wochenendausgabe). Der Verein „Muldestrand“ hat eigens einen

Beschluss gefasst, auch die Sparte „Flora“ weist Migranten ab,

erfuhr das Blatt. Die Vereine begründen dies mit der Furcht vor

Regelverstößen und Ruhestörungen. Susi Möbbeck (SPD),

Integrationsbeauftragte der Landesregierung, kritisierte am Freitag

gegenüber der MZ: „Wenn es dazu kommt, dass ganze Gruppen

ausgeschlossen werden, ist das zunächst traurig. Im Zweifel verstößt

es auch gegen Gleichheitsgrundsätze und ist nicht rechtens.“

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell