Mitteldeutsche Zeitung: Wohnkosten bei Hartz IV/ Kläger fordern mehr Geld vom Jobcenter

Halle. Das Bundessozialgericht hat die Forderung von

Langzeitarbeitslosen nach der Übernahme höherer Wohnkosten in

Flächenlandkreisen mit einem Grundsatzurteil bekräftigt. Das

berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Donnerstag-Ausgabe). Im Zentrum der Verhandlung stand am Mittwoch

die Frage, wie teuer die Wohnungen von Hartz-IV-Empfängern sein

dürfen. Das Gericht befand die Vorgehensweise der Jobcenter zur

Ermittlung einer angemessenen Miete für unzulässig und ordnete eine

Überprüfung an.

Geklagt hatten Betroffene aus dem Harz, der Börde und dem

Salzlandkreis. Die Landkreise hatte von einer Hamburger Firma eine

Durchschnittsmiete für Hartz-IV-Empfänger errechnen lassen, die

deutlich unter den Richtwerten des Bundessozialgerichtes liegt. „Für

die Kläger und Menschen mit einem niedrigen Einkommen geht es um eine

existenzielle Frage“, sagte der Vorsitzende Richter. Tausende

Betroffene dürfen nun auf eine Erstattung nicht übernommener

Wohnkosten hoffen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell