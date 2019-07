Mitteldeutsche Zeitung: zu Bundeswehr und Gelöbnissen

In einem Gelöbnis steckt auch eine Mahnung: Der

Staatsbürger in Uniform beinhaltet einen starken Imperativ. Jenen

nämlich, permanent der Verantwortung ausgesetzt zu sein, dem

demokratisch verfassten Staat zu dienen. Rechte Netzwerke,

Reichsbürger und Identitäre als Teil der Bundeswehr sind verstörende

Entwicklungen der vergangenen Jahre. Die hohe Anzahl von

AfD-Sympathisanten in der Truppe ist ein Warnsignal. Eine nach

Rechtsaußen abdriftende Bundeswehr kann Deutschland nicht

akzeptieren. Niemals darf in diesem Land ein Eigenleben dieser Art

entstehen, dafür lässt die Geschichte dieses Landes keinen Platz.

