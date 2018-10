Mitteldeutsche Zeitung: zu Chemnitz

Spätestens mit den Festnahmen in Chemnitz muss nun

klar sein: Die rechtsradikale Szene hat sich inzwischen so heftig

radikalisiert, dass sie so ernst genommen werden muss wie alle

bewaffneten Extremisten. Zugleich zeigt sich, dass längst nicht alle

nötigen Lehren aus den NSU-Morden gezogen wurden. Zum Glück gibt es

Ermittler wie die Bundesanwaltschaft, die bereits seit Amtsantritt

ihres Chefs Peter Frank vor zwei Jahren einen harten Kurs gegen

Rechtsextremisten fährt. Nun stoppte sie die neue sächsische

Terrorgruppe, kurz bevor sie zu den Waffen griff. Das gelang sicher

auch, weil die Karlsruher schon die tagelange Gewalt durch Neonazis

und Hooligans nach dem Tod von Daniel H. in Chemnitz nicht

kleingeredet, sondern aufmerksam beobachtet hatten. Man sei „sehr

besorgt“, erklärten sie – sehr zu Recht, wie sich nun zeigt.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell